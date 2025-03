Afrique: L'OMS s'engage à mettre fin à la tuberculose dans le monde

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose est célébrée ce 24 mars sous le thème « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose : nous engager, investir et agir concrètement ». Cette maladie, qui reste la maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, est responsable de plus d’un million de décès par an, ce qui a des effets dévastateurs sur les familles et les communautés.

Par conséquent, l’OMS s’engage à redoubler d’efforts pour mettre fin à la tuberculose qui est dévastatrice pour les personnes éprouvées et a de lourdes conséquences, que ce soit sanitaires, sociales et économiques. D’où l’importance du thème de cette année « qui se veut un appel audacieux et porteur d’espoir, à agir d’urgence et de manière responsable » indique l’OMS.

Selon le Directeur Général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, aujourd’hui, ils ont besoin d’actions concrètes telles qu’une mise en œuvre rapide des orientations et des politiques de l’OMS, et un renforcement des stratégies nationales pour vaincre la maladie.

Dès lors, elle ne peut pas être vaincue sans un financement adéquat, assure-t-il. « Nous avons besoin d’une approche audacieuse et diversifiée pour financer l’innovation, combler les écarts dans l’accès à la prévention, au traitement et aux soins de la tuberculose, ainsi que pour faire progresser la recherche et l’innovation » a-t-il ajouté.

D’après la même source, 79 millions de vies ont été sauvées depuis 2000 grâce aux efforts mondiaux déployés pour mettre fin à la tuberculose.

Selon le Rapport mondial sur la tuberculose 2024 de l'OMS, les décès dus à la tuberculose ont diminué de 42 % entre 2015 et 2023, tandis que les cas ont diminué de 24 % sur la même période.

Ces baisses sont principalement dues aux efforts accrus déployés par les pays pour renforcer la détection des cas et la fourniture de traitements. Environ 1,9 million de cas ont été détectés en 2023, contre 1,4 million en 2020. Ces efforts et cette diminution doivent être maintenus afin d’éradiquer complètement la maladie en Afrique.

Pour le Dr Adhanom Ghebreyesus, pour transposer les engagements en actes, les interventions recommandées par l’OMS doivent être déployées à plus grande échelle, c’est-à-dire la détection précoce, le diagnostic, le traitement préventif et les soins de grande qualité contre la tuberculose, en particulier pour la tuberculose pharmacorésistante.

Toutefois, l’OMS exhorte tout le monde à faire leur part pour mettre fin à la tuberculose. Car, sans une action concertée de la part de toutes les parties prenantes, la riposte à la tuberculose sera décimée, annulant des décennies de progrès, mettant en danger des millions de vies et menaçant la sécurité sanitaire.