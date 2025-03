Afrique: L'OMS attire l'attention sur des engagements financiers et urgents

En prélude à la Journée mondiale de la lutte contre la tuberculose (TB), célébrée chaque année le 24 mars, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle à un investissement urgent de ressources pour protéger et maintenir les services de soins et de soutien contre la tuberculose (TB) pour les personnes dans le besoin, dans toutes les régions et tous les pays.

Dans un récent communiqué, l'Organisation mondiale de la Santé précise que les efforts mondiaux de lutte contre la tuberculose ont permis de sauver environ 79 millions de vies depuis 2000. Cependant, l’OMS indique que les coupes budgétaires drastiques et brutales actuellement appliquées à la santé mondiale menacent d'annuler ces progrès.

Selon les rapports adressés à l’OMS, de graves perturbations dans la lutte contre la tuberculose sont observées dans plusieurs des pays les plus touchés par la maladie, en raison des réductions budgétaires.

La même source mentionne également que, parmi les pays les plus touchés, on retrouve la région africaine de l’OMS.

Il convient de noter que les conséquences de cette situation, en constante aggravation, sont nombreuses. Parmi celles-ci, on cite notamment les services de diagnostic gravement perturbés, ce qui retarde la détection et le traitement, les pénuries de ressources humaines qui compromettent la prestation de services, ainsi que l’effondrement des systèmes de données et de surveillance, ce qui empêche un meilleur suivi de la gestion des maladies.

Notons que l'OMS mène des efforts pour accélérer le développement d'un vaccin contre la tuberculose par l'intermédiaire du Conseil pour l'accélération des vaccins contre la tuberculose.

Toutefois, il faut souligner que ces progrès demeurent compromis sans des engagements financiers urgents.

Pour faire face aux contraintes budgétaires croissantes, l'OMS encourage l'intégration de la tuberculose et de la santé respiratoire dans les soins de santé primaires, une solution durable.

De nouvelles orientations techniques publiées par l'OMS décrivent les actions essentielles tout au long du continuum des soins, en mettant l’accent sur la prévention, le dépistage précoce de la tuberculose et des comorbidités, l'optimisation de la prise en charge dès le premier contact et l'amélioration du suivi des patients.