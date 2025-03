Afrique: Cinq anciens chefs d'État africains ont été nommés pour faciliter le processus de paix en RDC.

Addis-Abeba — Le Sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a fait état de progrès significatifs dans les efforts visant à rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Afin de faire face à la crise sécuritaire qui sévit actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le 2e Sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement CAE-SADC a nommé un groupe de facilitateurs de haut niveau.

Les facilitateurs nommés sont Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigéria, Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, Kgalema Motlanthe, ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, et Sahle-Work Zewde, ancienne présidente de l'Éthiopie.

La sélection du panel témoigne d'un engagement en faveur de l'inclusion des femmes, des régions et des langues, garantissant une représentation diversifiée pour relever les défis complexes de l'est de la RDC. Les facilitateurs possèdent des décennies d'expérience politique et diplomatique, et ont fait leurs preuves en matière de résolution de conflits et de coopération régionale.

Le sommet de lundi, coprésidé par le président kenyan William Ruto (président de la CAE) et le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa (président de la SADC), a souligné l'urgence de mettre en oeuvre une feuille de route globale pour la paix.

Cette feuille de route, élaborée lors d'une précédente réunion ministérielle à Harare, décrit les mesures immédiates, à moyen et à long terme pour instaurer une sécurité durable dans la région.

Le mandat de ce panel comprend la collaboration avec les parties prenantes, la coordination avec les organismes régionaux et internationaux tels que l'Union africaine (UA) et les Nations unies (ONU), et la supervision de la mise en oeuvre des initiatives de paix convenues.

Une réunion d'information conjointe impliquant des représentants de la SADC, de la CAE et de l'UA est prévue dans les sept prochains jours afin d'harmoniser les stratégies.

L'est de la RDC est depuis longtemps en proie à un conflit armé, où de nombreux groupes rebelles exacerbent l'instabilité.

La nomination de ce panel prestigieux témoigne d'un engagement régional renouvelé en faveur d'une résolution de la crise par le dialogue et la collaboration.

Les observateurs espèrent que la neutralité et l'expertise des facilitateurs ouvriront la voie à une paix durable dans l'une des régions les plus instables d'Afrique.

Cette réunion a été essentielle pour répondre à l'escalade des problèmes de sécurité dans l'est de la RDC, et les participants ont discuté des progrès récents accomplis vers une solution, a-t-on indiqué.