Madagascar: Sommet Nutrition pour la Croissance - Coup d'envoi en France, ce jour

Les 27 et 28 mars 2025, la France accueille le Sommet Nutrition pour la Croissance (N4G), un événement clé pour lutter contre l'insécurité alimentaire mondiale. Alors que les regards se tournent vers les engagements internationaux, Madagascar, durement touché par la malnutrition, pourrait profiter de cette plateforme pour affermir ses efforts en faveur d'une alimentation plus saine et durable.

Avec plus de 40% des enfants souffrant de malnutrition chronique, Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables sur le plan nutritionnel. Conscient de cet enjeu, le gouvernement a récemment multiplié les initiatives pour intégrer la nutrition dans ses politiques de développement.

En février dernier, un atelier national a été organisé sous le haut patronage du Premier ministre Christian Ntsay. Il était question d'annoncer une série d'engagements stratégiques. Parmi les mesures phares : l'intégration systématique de la nutrition dans les programmes agricoles d'ici 2030. L'objectif est clair : diversifier la production alimentaire et renforcer la résilience des communautés face aux aléas climatiques, qui aggravent l'insécurité alimentaire.

Place

Ce positionnement ambitieux a été renforcé par la visite à Antananarivo d'Afshan Khan, Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Coordinatrice du Mouvement SUN (Scaling Up Nutrition), accompagnée du Secrétaire général du Sommet. Leur présence témoigne de l'attention portée par la communauté internationale aux efforts malgaches et ouvre la porte à de nouveaux financements pour des projets ciblés.

Décisif

Au-delà des enjeux spécifiques à Madagascar, le Sommet Nutrition pour la Croissance s'attaque à une problématique mondiale : la malnutrition sous toutes ses formes. Plus de 735 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde, et les crises successives - économiques, climatiques et géopolitiques - exacerbent cette situation. L'un des grands objectifs du sommet est d'obtenir des engagements financiers concrets de la part des gouvernements, des bailleurs de fonds et du secteur privé. La Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial (PAM) et d'autres institutions plaident pour une augmentation massive des investissements afin de garantir un accès équitable à une alimentation saine.

Défis

L'intégration de la nutrition dans les politiques de santé, d'éducation et d'agriculture sera également au coeur des discussions. De nombreux experts insistent, en effet, sur la nécessité de renforcer les systèmes alimentaires locaux pour réduire la dépendance aux importations et améliorer la qualité nutritionnelle des régimes alimentaires.

Alors que les engagements seront pris à Paris, le défi sera de s'assurer qu'ils se traduisent en actions concrètes. Pour Madagascar, le Sommet représente une opportunité unique d'attirer des financements et de renforcer ses politiques nationales.