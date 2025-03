Afrique: CAN U17 « Maroc » 2025 - Le Sénégal lance la défense de son titre

L'équipe du Sénégal engager la défense de son titre à la Coupe d'Afrique des nations U20 qui se déroulera du 30 mars au 19 avril au Maroc. Le coup d'envoi sera donné ce samedi avec en ouverture la rencontre qui oppose le pays hôte à l'Ouganda. Les Lions entrent en lice mardi prochain avec le premier derby qui l'oppose dans la poule C aux Young scorpions de la Gambie. Cette édition sera qualificative pour la Coupe du monde de la catégorie cadette prévue cette année au Qatar.

C'est reparti pour la Coupe d'Afrique des nations U17 qui se jouera du 30 mars au 19 avril au Maroc. La rencontre entre le pays hôte et l'Ouganda donnera le coup d'envoi au tournoi. Le Sénégal qui arrive avec le titre de champion en poche, sera encore en quête d'exploit sur la scène africaine. Comme il y a deux ans quand il avait réussi, avec ses différentes sélections, à réaliser le grand chelem en raflant les trophées continentaux.

Les poulains de l'entraineur Pape Ibrahima Faye comptent une fois de plus aborder cette nouvelle aventure avec la même détermination. Ils ont déja démontrés leur potentiel en novembre dernier, lorsqu'ils sont parvenus à décrocher leur qualification à la CAN en remportant le tournoi UFOA A. C'était au bout au terme d'une finale âprement discutée et riche en rebondissements contre le Mali (3-3, 5 TAB 4). Cette victoire à domicile, a permis aux Lionceaux d'envoyer un message fort à leurs futurs adversaires.

Même si jeudi dernier lors de la publication de la liste, pas moins de 9 cadres, présents au tournoi UFOA, ne figurent pas sur cette dernière liste publiée par le coach national. On peut noter entre autre Pape Fall, Moustapha Sène, Mignane Ndour ou encore Youssou Mané.

Un derby avec le voisin Gambien pour lancer la campagne

Pour la compétition proprement dite, les Lionceaux n'endossent pas moins le costume de favoris dans ce tournoi au royaume chérifien.

Le Sénégal entre en lice mardi avec le face à face qui l'oppose à la Gambie dans le groupe C.Un derby entre voisin qui promet. Double championne d'Afrique en 2005 et 2009, la Gambie qui revient dans cette CAN, ne manqueront pas d'arguments pour contester le statut de leaders des tenants du titre.

La bande au capitaine Ibrahima Sory Sow, le seul rescapé des Lionceaux de 2023 enchaînera le lundi 4 avril avec le duel qui l'opposera à la Tunisie. Ils vont terminer la phase de groupe en affrontant l'équipe de la Somalie. Considérée comme l'inconnue, cette équipe somalienne nourrit de grandes ambitions après sa première participation lors de la dernière édition.

Les Lionceaux assurent Test IRM

Arrivé ce jeudi au Maroc, l'entraîneur Pape Ibrahima Faye, s'est réjoui d'avoir effectué avec succès les tests IRM qui sont effectués à la veille des compétitions internationales des petites catégories. « Nous nous sommes déplacés avec 23 joueurs. Ils sont tous passés et réussi le test IRM. Donc, je peux dire qu'en étant entraîneur de ce groupe, j'ai tout mon groupe en main aujourd'hui.

Donc je ne peux que vraiment remercier la commission médicale de la Fédération sénégalaise du football et aussi le staff médical de l'IRM. Je les remercie et je les félicite pour leur expertise », a-t-il souligné.La CAN U17, on le rappelle, va servir de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde U-17 prévue cette année au Qatar.