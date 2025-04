Algérie: Les présidents français et algérien relancent la relation bilatérale

Les présidents français et algérien se sont entretenus par téléphone, ce lundi 31 mars. Selon le communiqué conjoint, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune ont eu un « long échange, franc et amical », de quoi relancer la relation bilatérale de manière apaisée, après plus de six mois de crise entre Alger et Paris. Le communiqué ne mentionne pas le Sahara Occidental, à l'origine de cette crise, mais Paris et Alger affichent leur volonté de reprendre la coopération.

« Esprit d'amitié », de « réconciliation » et « refondation de la relation », le communiqué conjoint affiche la volonté d'apaisement entre les deux pays et met en avant plusieurs chantiers tels que le renforcement de la coopération sécuritaire et surtout migratoire.

Les présidents ont acté la visite prochaine, à Alger, du ministre français de la Justice, Gérald Darmanin. Rappelons que l'expulsion d'influenceurs algériens avait été au coeur de la brouille diplomatique entre les deux pays. Gérald Darmanin s'était impliqué personnellement.

Sur le plan de la coopération économique, la France annonce soutenir l'Algérie dans sa renégociation des accords d'associations avec l'Union européenne.

Autre annonce majeure du communiqué, celle de la reprise « sans délai » des travaux de la commission mixte des historiens qui travaille sur la conquête coloniale de la France en Algérie. Ils doivent se réunir prochainement en France et rendre leurs conclusions aux deux chefs de l'État, d'ici à l'été 2025.

Enfin, concernant l'écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie Boualem Sansal, Emmanuel Macron a réitéré son appel au président Abdelmadjid Tebboune à « un geste de clémence ». Autant de sujets qui seront abordés lors de la visite de Jean-Noël Barrot à Alger. D'après le communiqué, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères rencontrera son homologue, dimanche 6 avril.

Les deux chefs de l'État ont également « arrêté le principe d'une rencontre prochaine ».