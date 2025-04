Algérie: Relation Paris-Alger - Comme Tom & Jerry

Je t'aime, moi non plus. Ainsi pourrait-on caricaturer les rapports entre la France et l'Algérie qui ont relancé le 31 mars dernier, leurs relations bilatérales après plusieurs mois de crise. Un énième rapprochement qui n'est pas sans rappeler l'histoire de Tom et Jerry.

Du nom de cette célèbre série américaine de dessin animé qui met en scène un chat et une souris dans une relation aussi tumultueuse que complexe. Et devenus par la force des scénarii, des compagnons inséparables. Toujours est-il qu'après plusieurs mois de brouille et de bouderie mutuelle, Paris et Alger ont fini par renouer le fil du dialogue pour acter une relance de leurs relations bilatérales qui avaient pris du plomb dans l'aile pour des considérations aussi diverses que variées.

Au nombre des sujets de tensions, il y a bien entendu la question mémorielle qui est un point de crispation de longue date, entre Alger et Paris. Mais plus récemment, il y a la reconnaissance, par le président français, Emmanuel Macron, de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental, au grand dam d'Alger qui n'a jamais marchandé son soutien aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario. C'était en juillet 2024.

Cette conversation entre les deux chefs d'Etat, se veut le début d'un dégel

Quelques mois plus tard, l'arrestation de l'écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, au pays de Abdelaziz Bouteflika, venait jeter de l'huile sur le feu incandescent de relations franco-algériennes déjà envenimées par la question des expulsions sur fond d'arrestations d'influenceurs algériens dans l'Hexagone. Lesquels influenceurs sont soupçonnés d'avoir appelé à des violences en France, sur les réseaux sociaux.

Autant de faits qui avaient jeté un froid glacial sur les relations entre la France et l'Algérie dont les deux chefs d'Etat sont aujourd'hui dans la dynamique d'enterrer la hache de guerre pour signer un nouveau départ. En effet, au cours d'un entretien téléphonique qu'ils ont eu, le 31 mars dernier, le président français, Emmanuel Macron, et son homologue algérien, Abdelmadjid Tebboune, ont marqué leur volonté d'aller à l'apaisement et de renouer des relations où ils ont plus à gagner qu'à perdre, au regard des liens historiques qui lient les deux pays, mais aussi des intérêts stratégiques et de sécurité respective des deux pays.

L'une des décisions majeures est « la reprise sans délai de la coopération sécuritaire », dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Notamment au Sahel où de Bamako à Niamey en passant par Ouagadougou et Ndjamena, la France garde le douloureux souvenir de son armée devenue indésirable et éconduite sans ménagement par les populations et les régimes en place dans ces pays d'Afrique occidentale.

La question qui se pose est de savoir si en se rapprochant d'Alger, Paris cherche d'une manière ou d'une autre à garder un pied dans cette partie de l'Afrique en proie à l'hydre terroriste, mais dont l'intérêt géostratégique n'est plus à démontrer. Bien malin qui saurait répondre à cette question ; tant les règles de la diplomatie sont parfois insondables et tant cette dernière a aussi ses principes et ses raisons que le citoyen lambda ignore.

Cette relance des relations bilatérales entre Paris et Alger reste un défi

Pour en revenir aux relations entre l'Algérie et la France, cette conversation entre les deux chefs d'Etat qui se veut le début d'un dégel, pose certes les jalons d'un nouveau départ, mais c'est une relation qui reste à construire. D'autant plus que cet appel téléphonique intervient au lendemain de la condamnation, par un tribunal algérien, à cinq ans de prison ferme, de l'écrivain Boualem Sansal dont Paris ne cesse de réclamer la libération. Pour les besoins de la cause, les autorités d'Alger mettront-elles de l'eau dans... leur thé en accédant à la requête de Paris pour donner une chance à cette coopération renaissante ?

On attend de voir. Mais quoi qu'il en soit, il apparaît, d'ores et déjà, que ce sont des liens qui restent aussi à consolider à travers des visites réciproques des deux exécutifs, dont celle du chef de la diplomatie française qui est annoncé le 6 avril prochain à Alger. En tout état de cause, cette relance des relations bilatérales entre Paris et Alger, reste d'autant plus un défi que l'on se demande si la volonté des deux chefs d'Etat suffira, à elle seule suffira, à stabiliser des relations qui ont souvent varié au gré de l'histoire et des intérêts politiques du moment.

Autant dire que dans ce rapprochement de raison, rien n'est définitivement acquis tant pour un malentendu ou pour un autre, des tensions peuvent naître là où on ne les attendait pas forcément si les choses ne repartent pas en vrilles. De là à se demander pour combien de temps ce dégel est parti pour durer, il y a un pas que sans vouloir jouer les Cassandre, d'aucuns pourraient allègrement franchir. De quoi interpeller Paris et Alger sur la solidité des relations qu'elles s'apprêtent à relancer.