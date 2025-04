L'artiste malien Amadou Bagayoko est mort ce vendredi à Bamako. Il formait le duo Amadou et Mariam avec sa femme Mariam. Les deux étaient des musiciens talentueux et aveugles. Et dès l'annonce de son décès, les hommages se sont multipliés.

« Repose en paix Maestro », a réagi l'artiste Congolais Fally Ipupa peu après l'annonce de la mort du célèbre artiste malien Amadou Bagayoko . « Je n'oublierai jamais son amitié », a commenté de son côté la star sénégalaise Youssou N'Dour a propos de celui qui formait, avec la chanteuse Mariam Doumbia, le duo internationalement connu Amadou et Mariam.

Sur son compte X, la ministre française de la Culture a salué l'engagement et la générosité de l'homme. « Lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris, Amadou était venu nous dire qu'il s'en allait en reprenant les mots de Gainsbourg », a-t-elle ajouté.

« La perte d'Amadou est une symphonie inachevée »

De partout, les réactions ont émané à l'annonce de la mort de l'artiste qui, selon sa famille, était depuis un moment alité. Interrogé par RFI, Mory Touré, animateur culturel et correspondant de Couleurs Tropicales à Bamako a rendu hommage à cette « anti-star ». « Sa discrétion, son humilité, c'était ça, sa grandeur. Depuis presque une quarantaine d'années, Amadou brille et fait briller le Mali à travers ce couple mythique qu'on appelle Amadou et Mariam », ajoute-t-il. Et de conclure, ému : « La perte d'Amadou est une symphonie inachevée. Amadou est parti trop tôt ».

Avant de faire partie du mythique duo avec sa femme, Amadou a joué au sein des « Ambassadeurs du Motel », aux côtés, notamment, de Cheick Tidiane Seck, l'un de ses amis d'enfance. Ce dernier se rappelle d'un homme « curieux de tout » qui « écoutait toute la musique ». « On n'avait pas de barrières, ajoute-t-il, on écoutait aussi les Stones, Led Zeppelin... C'est ça qui a forgé sa personnalité et son jeu de guitare. Il n'y a pas de mots pour le décrire en réalité ».

La disparition d'Amadou Bagayoko est aussi dramatique pour Soro Solo, producteur radio d'origine ivoirienne et spécialiste des musiques africaines. Mais pour lui, si le succès du duo a atteint la France avec l'album produit avec Manu Chao. Il estime que « pour les Africains », le vrai succès d'Amadou et Mariam est survenu bien avant.