Afrique: Le monde de la musique rend hommage à Amadou Bagayoko

Plusieurs célébrités africaines de la musique rendent hommage au chanteur et auteur-compositeur malien Amadou Bagayoko, du duo Amadou et Mariam, décédé vendredi à Bamako, à l'âge de 70 ans, tous saluant l'immense carrière de l'artiste et sa contribution comme "ambassadeur" de la culture de son pays dans le monde.

Sidiki Diabaté a été l'un des premiers à réagir, relevant que le décès d'Amadou Bagayoko est "une immense perte pour la musique malienne et africaine". "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de tonton Amadou Bagayoko, voix légendaire du célèbre duo Amadou et Mariam et icône de la musique malienne. Nous gardons en mémoire son héritage musical empreint de passion et d'humanisme", a écrit le musicien.

Le ministre malien de la Culture, Mamou Daffé, a exprimé sa « consternation », et salué la mémoire d'un artiste « engagé et rayonnant ».

Amadou et Mariam se sont rencontrés à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako, établissement créé par l'Etat malien en 1973, tous deux ayant perdu la vue jeune. Ils créent une troupe musicale, puis un orchestre, avant de former leur duo en 1980, année de leur mariage. Dans les années 1970, Amadou Bagayoko intègre plusieurs formations importantes, dont les "Ambassadeurs du Motel", groupe ayant compté dans ses rangs les Maliens Salif Keïta, Cheick Tidiane Seck, Idrissa Soumaoro, le Guinéen Manfila Kanté...

Oumou Sangaré, "le coeur brisé", souligne qu'Amadou Bagayoko a été "un pilier" de la musique malienne, "un ambassadeur dont le talent a brillé dans le monde entier". "Ta guitare et ta voix ont touché tant d'âmes, porté tant de messages de paix et d'espoir", a-t-elle dit, ajoutant : "Nos chemins se sont croisés si souvent, partageant musique, rires et confidences. Je chérirai toujours ces instants privilégiés où nous parlions de notre amour pour le Mali et pour notre art".

"Avec Mariam, vous avez formé un duo légendaire qui a ouvert tant de portes pour nous tous, artistes maliens. Votre parcours, malgré les défis, restera une source d'inspiration éternelle. À ma chère Mariam et à toute la famille, je vous envoie toute ma force et mon amour dans cette douloureuse épreuve", a encore écrit Oumou Sangaré.

Le célèbre joueur de kora malien, Ballaké Sissoko, regrette la perte d'un "ami", Amadou Bagayoko, "la moitié rayonnante du duo Amadou et Mariam", estimant que "sa musique ne s'éteindra jamais". "Mes plus sincères condoléances à Mariam, à sa famille, à ses camarades de groupe et à tous ceux qui l'aimaient - au Mali et dans le monde entier. Que la terre lui soit légère. Sa musique continuera de résonner dans nos rues et dans nos coeurs. Merci Amadou pour la lumière que tu nous as apportée", a écrit Sissoko dans une publication sur sa page Facebook.

"Conteur de l'âme, des rêves et des amours du peuple malien"

Le rappeur Mokobé s'est dit "complètement dévasté", exprimant sa "profonde tristesse" à l'annonce du décès du musicien, "un artiste exceptionnel et une âme brillante", dont la musique a touché "des millions de coeurs à travers le monde, apportant joie et inspiration". Pour lui, "Amadou a su transmettre des émotions à travers ses mélodies, célébrant la richesse de la culture malienne et l'amour universel".

"Sa voix unique et son charisme resteront gravés dans nos mémoires. Nous nous souviendrons de lui non seulement pour son talent, mais aussi pour sa générosité et sa passion. En ces moments difficiles, nous nous unissons pour rendre hommage à sa vie et à son oeuvre", a dit Mokobé, qui a publié sur sa page Facebook une photo de lui avec Amadou et Mariam.

La star sénégalaise Youssou Ndour a dit, sur le réseau social X : "Je ne trouve même pas les mots justes pour parler d'Amadou Bagayoko, qui vient de nous quitter brutalement. Mes pensées à ma chère Mariam à qui je pense en ces moments difficiles. Je n'oublierai jamais son amitié".

Le chanteur congolais Fally Ipupa, qui préparait une collaboration avec le couple, a dit, dans sa réaction publiée sur Facebook, "ne pas toujours arriver à croire que tu es parti". "On a cette collaboration incroyable qui n'a même pas eu le temps de voir le jour", a-t-il ajouté, en présentant ses "sincères condoléances à Tata Mariam".

Avec leur succès au Mali et au-delà des frontières, ils se donnent une popularité et deviennent des ambassadeurs de la musique de leur pays. Ils se servent aussi de leur notoriété pour contribuer à briser les barrières entre les personnes en situation de handicap et les autres. En 2004, leur cinquième album, "Dimanche à Bamako", produit par Manu Chao, est triple disque de platine, gagne une Victoire de la musique en France, un BBC Award.

Son compatriote Cheick Tidiane Seck, qui le connaissait depuis le début des années 1970, s'est dit "effondré par la disparition de (son) frère, complice, confident, Amadou Bagayoko". "Que dire après près de 60 ans de partage ? Je reste sans voix et mes pensées vont à Mariam son épouse, ses enfants, les familles, ses proches de Médina Coura, Bagadadji, leurs familles. Un homme pieux et béni s'en est allé", écrit Seck qui, en 2015, a reconstitué, avec Salif Keita, Amadou Bagayoko, Idrissa Soumaoro, Les Ambassadeurs, groupe auquel ils ont tous fait partie, entre 1973 et 1984.

Ismaël Lô, chanteur sénégalais, a qualifié le décès d'Amadou Bagayoko de "très triste nouvelle pour le monde de la musique africaine, particulièrement le Mali, pays frère". Il ajoute : "Amadou et Mariam ont dignement représenté le continent à travers le monde. Mes sincères condoléances à sa famille biologique et professionnelle, je souhaite beaucoup de courage à sa veuve Mariam".

Le label de production Syllart Records, rappelant le passage d'Amadou Bagayoko au sein du groupe "Les Ambassadeurs du Motel" de Bamako, souligne que le guitariste "a su toucher le coeur de nombreux auditeurs dans le monde". "Son héritage artistique, note Syllart, reste un trésor inestimable pour la culture musicale. À travers sa musique il a porté haut les couleurs du Mali, en racontant l'âme, les rêves et les amours de son peuple."