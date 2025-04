Afrique: À Accra, la CAF mise sur le jeu... et la sécurité des enfants

Alors que le niveau du football africain ne cesse de s'élever, la Confédération Africaine de Football (CAF) multiplie les initiatives pour garantir un développement durable et éthique du jeu sur le continent. Dernier exemple en date : l'organisation du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF 2025, prévu du 23 au 26 avril à Accra, au Ghana.

Cette compétition continentale réunira huit nations chez les garçons comme chez les filles dans la catégorie des moins de 15 ans. Pendant quatre jours, les jeunes talents s'affronteront pour décrocher les honneurs scolaires les plus prestigieux d'Afrique. Mais au-delà du ballon rond, c'est un véritable cadre structurant et protecteur que la CAF s'efforce de bâtir.

Avant de jouer, protéger

Les 21 et 22 avril, soit à la veille du coup d'envoi, la CAF organisera un atelier de formation consacré à la protection de l'enfance. Enseignants locaux et responsables du safeguarding au sein des équipes nationales y recevront une formation complète sur les méthodes de prévention, d'identification des risques et de réponse en cas d'incident impliquant les jeunes joueurs.

Mis en place depuis 2022, ce programme de safeguarding vise à garantir un environnement sûr, inclusif et sans dangerdans toutes les sphères du football africain. « Il est essentiel que la CAF joue pleinement son rôle de sensibilisation. Nous devons créer un climat sain, sans aucune forme d'abus, de harcèlement ou de menace - en particulier pour les enfants et les femmes », insiste Sarah Mukuna, directrice des associations membres à la CAF.

Et de poursuivre : « Il est vrai que les projecteurs seront braqués sur les matchs. Mais en coulisses, nous déployons toute notre énergie pour que le développement du football se fasse dans un environnement sécurisé et éthique. »

Former, outiller, responsabiliser

L'atelier aura une double mission : d'abord, outiller les responsables pour reconnaître les signes avant-coureurs de danger autour des jeunes pratiquants ; ensuite, leur enseigner les protocoles à suivre en cas d'incident. L'objectif ? Faire en sorte que chaque enfant évolue dans un cadre où il peut grandir, apprendre et jouer en toute sécurité.

Pour donner encore plus d'écho à ce message, la CAF pourra compter sur la présence de plusieurs figures emblématiques du football africain. Clémentine Touré (Côte d'Ivoire), Robert Kidiaba (RD Congo), Adjoa Bayor, Abedi Pelé, Asamoah Gyan (Ghana), Amanda Dlamini (Afrique du Sud) et Kareem Haggui (Tunisie) seront tous présents à Accra durant l'intégralité de la compétition.

Ces ambassadeurs de renom viendront partager leur expérience, leur engagement et rappeler que le sport ne se limite pas à la performance, mais doit aussi être un levier de transformation sociale.

Une compétition à part dans le paysage mondial

Troisième édition d'un projet pionnier à l'échelle planétaire, le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF est aujourd'hui la plus grande compétition de football scolaire au monde. Pour la saison en cours, plus de 800 000 élèves, garçons et filles, ont participé aux différentes phases qualificatives à travers tout le continent.

En parallèle du volet sportif, ces jeunes bénéficient également de plusieurs programmes éducatifs et de leadership mis en place par la CAF. Car plus qu'un tournoi, c'est un laboratoire d'avenir pour les futurs leaders de l'Afrique.