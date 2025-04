Afrique: Les sélections arrivent à Accra pour le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, Ghana 2025

Les délégations engagées dans la phase finale du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, Ghana 2025, ont commencé à affluer à Accra, alors que la tension monte à l'approche du coup d'envoi prévu du 21 au 26 avril.

Cette troisième édition de la compétition phare réservée aux moins de 15 ans s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement de la Confédération Africaine de Football (CAF) en faveur du football scolaire et de la jeunesse. En prélude au tournoi, une série d'ateliers de formation débutera dès lundi dans la capitale ghanéenne.

Au total, huit équipes féminines et huit équipes masculines se disputeront le trophée sur le terrain, tout en bénéficiant en dehors du rectangle vert d'un accompagnement pédagogique complet. Pour beaucoup, cette expérience représentera un tournant dans leur jeune parcours.

Des ateliers de renforcement de capacités sont programmés, couvrant des thématiques telles que la protection de l'enfance (Safeguarding), le journalisme, l'arbitrage, la formation des entraîneurs, la sécurité et la médecine du sport. Les jeunes joueurs bénéficieront également de sessions consacrées à l'intégrité, ainsi que d'ateliers animés par l'UNICEF et le FIFPRO, autour de valeurs éducatives et sociales.

Les matches débuteront le mercredi 23 avril, et la grande finale aura lieu le samedi 26 avril sur la pelouse du Stade de l'Université du Ghana à Accra.

Le tirage au sort de la phase de groupes, qui répartira les équipes en deux poules de quatre, se tiendra le lundi 21 avril à 14h00 (GMT). Il sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube officielle de la CAF, CAF TV.

Lancé par le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, en avril 2022 à Maputo (Mozambique), le Championnat Africain de Football Scolaire bénéficie d'un fonds de lancement de 10 millions de dollars américains, gracieusement octroyé par la Fondation Motsepe. Ce financement permet notamment de couvrir les dotations financières à l'échelle zonale et continentale, ainsi que les frais d'organisation.

Les vainqueurs continentaux, chez les garçons comme chez les filles, recevront 300 000 dollars, les finalistes 200 000 dollars, et les troisièmes 150 000 dollars. Ces récompenses sont entièrement destinées à des projets éducatifs durables au sein des établissements scolaires : rénovation d'infrastructures, construction de bibliothèques, développement d'équipements ou projets à portée communautaire.

Véritable locomotive du développement sportif de la jeunesse, ce championnat est aujourd'hui considéré comme la plus grande compétition de football de la catégorie U15 sur le continent, et l'un des projets les plus réussis en matière de mobilisation des jeunes en Afrique.

Équipes qualifiées - Tournoi Féminin :Ghana, Bénin, RD Congo, Gambie, Malawi, Maroc, Afrique du Sud, Ouganda

Équipes qualifiées - Tournoi Masculin :Ghana, Algérie, Côte d'Ivoire, RD Congo, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda