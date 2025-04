Afrique: Le Togo engagé dans la médiation, Kinshasa met Kabila sous pression

L'ancien président congolais Joseph Kabila est dans la tourmente. Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) ont annoncé samedi la suspension de son parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), et la saisie de ses biens pour des accusations de soutien présumé aux rebelles du M23, appuyés par le Rwanda dans l'est du pays.

Âgé de 53 ans, Joseph Kabila, au pouvoir de 2001 à 2019, a récemment exprimé son intention de revenir au Congo pour « contribuer à une solution » au conflit qui embrase le Nord-Kivu. Mais le ministère de l'Intérieur a accusé son parti d'« aide aux rebelles du M23 », tandis que le ministère de la Justice a ordonné la saisie de ses avoirs ainsi que ceux de ses collaborateurs, évoquant des actes relevant de la haute trahison. Des poursuites judiciaires sont annoncées, bien qu'aucun détail précis n'ait été fourni pour l'instant.

Aucune réaction officielle de Joseph Kabila n'a été enregistrée. En revanche, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du PPRD, a dénoncé une « violation flagrante de la Constitution » et des lois congolaises.

Cette escalade politique intervient alors que le M23 continue ses avancées dans l'est de la RDC, prenant récemment le contrôle de deux grandes villes de cette région riche en ressources minières. Le conflit, alimenté par des décennies de tensions ethniques et économiques, reste profondément enraciné dans les conséquences du génocide rwandais de 1994 et la lutte pour le contrôle des minerais.

Dans ce contexte tendu, le président togolais Faure Gnassingbé a été mandaté par l'Union africaine pour jouer un rôle de médiateur entre Kinshasa et Kigali, accusé de soutenir militairement les rebelles du M23.

Un défi diplomatique majeur qui s'inscrit dans les efforts régionaux pour ramener la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.