Afrique: La santé mentale, clé d'un travail sain et fructueux

La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, qui a lieu chaque 28 avril depuis 1996, encourage la prévention des accidents et des maladies professionnelles à travers le globe. Cette date marque également la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail. Pour cette édition 2025, la célébration est sous le thème, « Révolution dans le secteur de la santé et de la sécurité : le rôle de l'IA et de la numérisation au travail ».

Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), de nombreuses personnes meurent des suites d'accidents de travail ou de maladies professionnelles chaque jour, pour un total de plus de 2,78 millions de décès par an. Chaque année, l'OIT enregistre près de 374 millions d'accidents de travail non mortels, qui entraînent une absence professionnelle.

D'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), l'IA et les outils numériques révolutionnent la sécurité et la santé au travail.

Aujourd'hui, les robots opèrent dans des environnements dangereux, effectuent des tâches répétitives et monotones, tandis que les dispositifs numériques et les capteurs peuvent détecter les risques à un stade précoce.

Dans le même temps, exprime la même source, en l'absence de mesures de sécurité et de santé au travail adéquates, les technologies numériques peuvent entraîner des accidents, des risques ergonomiques, une intensification du travail, une réduction du contrôle du travail et des frontières floues.

Le Ghana, un cas précis pour cette commémoration

Au Ghana, par exemple, Africanews explique que Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, est visée par de nouvelles poursuites judiciaires.

Cela s'explique par les conditions de travail éprouvantes imposées aux modérateurs de contenus employés par son sous-traitant Majorel, une filiale du groupe français Teleperformance.

La même source indique qu'ils sont exposés quotidiennement à des images de meurtres, de violences extrêmes et d'abus sur mineurs. Les modérateurs basés à Accra dénoncent parallèlement une détérioration rapide de leur santé mentale liée à la dépression, à l'anxiété, à l'insomnie et aux addictions.

Malgré ces risques, leur salaire de base plafonne à environ 1 300 cedis par mois (77,88 Euros), bien en deçà du coût de la vie dans la capitale. Un fait qui met en avant l'importance de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.

Notons que cette date du 28 avril offre l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les questions de sécurité et de la santé professionnelle, notamment les syndicats, les organisations patronales et les représentants du gouvernement.

A l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, le Directeur général de l'OIT, le togolais, M. Gilbert F. Houngbo, appelle à utiliser la technologie pour créer des lieux de travail plus sûrs et plus sains, tout en veillant à ce que l'innovation protège les droits et le bien-être des travailleurs.

Par ailleurs, il lance un appel aux gouvernements, aux employeurs, travailleurs et innovateurs de construire un avenir du travail non seulement plus intelligent, mais aussi plus sûr et plus sain.