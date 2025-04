Afrique: Journée internationale - Célébration du « jazz day » ce jour

Dans le monde, le jazz day rassemble les mélomanes de tous horizons. Pour Madagascar, la journée internationale du jazz est célébrée tous les ans

Chaque 30 avril est un rendez-vous important pour les passionnés, et dans la Grande île, la popularisation du jazz s'étend sur plusieurs décennies. A l'occasion de la Journée internationale du jazz, le Fara West Faravohitra ouvrira ses portes à partir de 18h30. Pour ce faire, une douzaine de musiciens professionnels se produiront. Un concert intergénérationnel qui rassemblera sur la même scène les Éric Rakotoary, Datita Rabeson, Do Andriambelo, Nin's Rabary, Gerard Ratsimiseta, Naivo Andriambelo, Titi Razakamiadana, Samy Andriamanoro, Harty Andriambelo, Harris Mananjara, Sandrine Rajaofetra et Mihaja Rakotoarisoa. En seconde partie de la soirée, une jam session est organisée afin de favoriser la participation du public. Le tout se fait dans le but de célébrer la diversité musicale et les valeurs du jazz.

A savoir que la Journée internationale du jazz, instaurée par l'UNESCO en 2011, a pour objectif de promouvoir le jazz comme vecteur de rassemblement universel. Cet événement, organisé en collaboration avec le festival international Madajazzcar, s'inscrit toujours dans le cadre de la promotion du jazz dans le but de mettre en valeur le partage artistique et les rencontres entre les cultures dans une totale liberté d'expression.

Pour cette édition 2025, Abu Dhabi a été sélectionnée comme ville hôte mondiale. Organisée par l'Unesco et le Herbie Hancock Institute of Jazz, Le « All-Star Global Concert » sera retransmis en direct à des millions de personnes sur plusieurs réseaux sociaux et plateformes médiatiques. Cette célébration comprendra des concerts et des initiatives éducatives et culturelles. Selon Audrey Azoulay, directrice générale de l'Unesco, « Nous sommes ravis de célébrer cette journée internationale sur une note élevée dans la ville créative de la musique de l'UNESCO Abu Dhabi. Cette édition mettra en évidence la riche tapisserie de créativité et de patrimoine culturel de la ville tout en mettant en valeur la capacité du jazz à connecter les communautés et à promouvoir le dialogue et la paix à travers les continents ».