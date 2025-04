Afrique: Le Jazz, un moyen de promouvoir le dialogue et la paix sur tous les continents

La Journée internationale du jazz est célébrée ce 30 avril dans plus de 190 pays du monde. L’édition de cette année est marquée par un programme spécial d'événements qui se déroule dans la ville hôte mondiale, Abu Dhabi, ville créative de l'UNESCO pour la musique.

La Directrice générale de l’UNESCO Mme Audrey Azoulay s’enthousiasme ainsi à l’idée de célébrer la Journée internationale du jazz à Abou Dabi. Pour elle, cette édition mettra en lumière la richesse culturelle d’Abu Dhabi tout en soulignant la capacité du jazz à tisser des liens entre les communautés et à promouvoir le dialogue et la paix sur tous les continents.

Cette journée souligne l’importance du Jazz dans son rôle d’unifier les cultures et les peuples. Apparu aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle, le Jazz est le fruit du métissage entre la culture afro-américaine issue de l’esclavage et de la culture européenne importée par les colons.

Sa célébration annuelle met en exergue le pouvoir du jazz et son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine.

Un cocktail de chants et de danses accompagnés d’instruments musicaux tels que des clairons, pianos et fanfares sont à l’origine de ce genre musical.

A cette occasion, le concert mondial All-Star, dirigé par le musicien américain l’emblématique Herbie Hancock, réunira des artistes de renommée mondiale dans les domaines du jazz, du blues, de la musique classique et du hip-hop.

Selon lui, le jazz a toujours eu pour objectif de rassembler les individus, de faire tomber les barrières et de stimuler la créativité de toutes les cultures. « La Journée internationale du jazz nous rappelle que la musique a le pouvoir de transcender les frontières, de favoriser le dialogue et de susciter joie et espoir », a souligné Herbie Hancock.

En Afrique, les sonorités du Jazz sont de plus en plus intégrées dans la musique, combinant traditions et modernités. Des artistes comme Manu Dibango du Cameroun ou Cheikh Lô du Sénégal ont développé leur musique à l’international montrant l’originalité de la culture africaine à travers le Jazz.

Des festivals tels que le Festival de Jazz de Saint-Louis (Sénégal) et le Madajazzcar (Madagascar) font aujourd’hui partie des événements les plus suivis du continent ayant ainsi une portée internationale.

Des musiciens viennent des quatre coins du monde pour y participer, ce qui implique le fait de retourner à la source, car il faut noter que l’Afrique est la terre d’origine des précurseurs du Jazz.