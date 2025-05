Gambie: Reporters Sans Frontières demande au pays l'annulation de ses lois draconiennes sur les médias

La Gambie est classée 58e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters Sans Frontières. Le pays a conservé son rang de 2024. Il occupe la 10e place en Afrique et la 5e en Afrique de l'Ouest.

Le classement de la Gambie n'est donc pas si mauvais, même si le pays reste dans la zone où la liberté de la presse est encore problématique, selon Mr Sadibou Marong, directeur de Reporters Sans Frontières (RSF) pour l'Afrique subsaharienne.

« L'année dernière, le rédacteur en chef du journal The Voice, Musa Sheriff, a été convoqué devant la Haute Cour suite à une plainte déposée par le président Adama Barrow pour un article le concernant. La plainte a été retirée par la suite. Dans un verdict historique, un tribunal suisse a condamné l'ancien ministre de l'intérieur de Jammeh à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité, y compris la torture de deux journalistes. Les lois draconiennes sur les médias adoptées sous Yahya Jammeh restent en vigueur et prévoient toujours des peines de prison pour les journalistes. Les autorités devraient procéder à leur annulation. »

«Reporters Sans Frontières (RSF) a commencé à intégrer les médias gambiens dans le processus de l'Initiative Fiduciaire pour le Journalisme (JTI). Nous appelons les médias et les autorités à s'approprier collectivement l'Initiative Fiduciaire pour le Journalisme (JTI). Déjà adoptée par plus de 2000 médias dans 119 pays, cette initiative propose un référentiel commun, non pas pour juger du contenu, mais pour évaluer les processus de production des informations, dans le but d'améliorer la transparence sur la propriété des médias et les pratiques éditoriales, et mettre en valeur les organes de presse crédibles et fiables.

Cette certification fournit une base pour diriger l'investissement public, orienter les politiques référentielles et permettre aux plateformes et outils de recherche de promouvoir les informations fiables, et ce, tout en protégeant le public contre les stratégies de désinformation et d'intoxication.