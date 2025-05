communiqué de presse

La majorité des pays d'Afrique de l'Ouest ont enregistré une chute marquée dans le classement mondial de la liberté de la presse 2025 établi par Reporters Sans Frontières (RSF), la Guinée connaissant la baisse la plus spectaculaire. Passant de la 74e position en 2024 à la 103e en 2025, elle a chuté de 31 places.

Il est préoccupant de constater que 11 des 16 pays de la région ont reculé dans le classement. Seuls quatre pays : le Cap-Vert, le Sénégal, la Sierra Leone et le Libéria ont enregistré une amélioration.

La Gambie, quant à elle, conserve son rang de 2024, sans aucune progression.

Le rapport, publié début mai, s'accompagne d'un constat alarmant de la part de RSF, qui annonce une dégradation du statut global de la liberté de la presse, passant de « problématique » à « difficile ».

Régression généralisée dans la région

Le classement 2025 met en lumière une tendance inquiétante de déclin dans toute la région : le Burkina Faso chute de 19 places, passant de la 86e à la 105e ; la Guinée-Bissau perd 18 places (de la 92e à la 110e) ; la Mauritanie, 17 places (de la 33e à la 50e) ; la Côte d'Ivoire, 11 places (de la 53e à la 64e), tandis que le Nigeria recule de 10 places, de la 112e à la 122e.

Le Togo régresse également de 8 positions, passant de la 113e à la 121e ; le Mali perd 5 places (de la 114e à la 119e) ; le Niger et le Bénin reculent chacun de 3 places, respectivement de la 89e à la 92e, et de la 80e à la 83e. Le Ghana descend légèrement, de la 50e à la 52e place.

Pays en progression

Quatre pays ont enregistré des améliorations : le Sénégal, qui grimpe de 20 places (de la 94e à la 74e), le Cap-Vert, qui progresse de 11 places (de la 41e à la 30e), la Sierra Leone, qui gagne 8 rangs (de la 64e à la 56e), et le Libéria, qui monte de 6 places (de la 60e à la 54e).

La Gambie stagne à sa position précédente de 2024 (58e), sans changement.

La liberté de la presse comme reflet de l'espace civique

L'indice RSF 2025 dresse un portrait révélateur de l'état de l'espace civique en Afrique de l'Ouest. Alors que la démocratie s'affaiblit, notamment dans des pays comme le Mali, où les médias sont fréquemment suspendus et les militants enlevés ; au Niger, où l'association nationale des médias est suspendue et les journalistes arrêtés ; ou encore au Burkina Faso, où la junte militaire a suspendu l'association des journalistes et enrôle journalistes et activistes dans la guerre en cours contre le terrorisme, la liberté de la presse en pâtit.

Les journalistes et les médias sont parmi les premières victimes de la montée de l'autoritarisme et du rétrécissement de l'espace civique. Face à ces chiffres, une réaction rapide s'impose. Les parties prenantes doivent unir leurs forces pour défendre la liberté d'expression et assurer l'indépendance des médias à travers la région.