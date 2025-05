Afrique: Présidence de la BAD - Dr Sidy Ould Tah décline ses quatre pliés clés pour le développement du continent

Mon programme donne la priorité à la rapidité de livraison, ce qui signifie investir dans le renforcement des capacités et l’intégration de solutions numériques, notamment l’IA et l’analyse de données, pour améliorer l’efficacité et la responsabilité.

Dr Sidy Ould Tah, candidat mauritanien à la présidence du Groupe de la Banque Africaine de Développement, a accordé une conférence de presse aux médias les 5 et 6 mai 2025, à Nouakchott, dans le but de dévoiler ses ambitions et sa vision pour la banque. Le ministre mauritanien de l’Économie et des Finances, M. Sid’Ahmed Ould Bouh, a participé à cette rencontre afin d’apporter son soutien au Dr Tah.

Une équipe du Groupe AllAfrica Global Media a été dépêchée à cette rencontre afin de recueillir les propos du candidat mauritanien. Lors de cette conférence, l’ancien ministre mauritanien des Finances de la Mauritanie et président sortant de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) a promis des réformes internes à l’institution de développement régional s’il est élu lors de la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs à Abidjan.

Il a ainsi déclaré qu’il était nécessaire d’améliorer les fonctions clés de la Banque, telles que la réduction du délai de mise en œuvre des projets et l’attraction des talents nécessaires.

En prélude de la conférence de presse de mardi, le ministre Bouh a déclaré à un rassemblement de parties prenantes mauritaniennes et de partisans de la candidature du Dr Tah qu’il représentait « une réelle chance » pour l’Afrique et la Banque africaine de développement.

Le ministre a déclaré qu’en tant qu’envoyé spécial du candidat, il s’était rendu dans de nombreux pays, dont l’Afrique du Sud et les États-Unis, contribuant ainsi à renforcer le soutien. A noter que la nation du nord-ouest de l’Afrique se rallie derrière son compatriote depuis qu’il a officiellement déclaré son intention de diriger la BAD plus tôt dans l’année.

Cette conférence a permis au Dr Sidy Ould Tah de présenter ses quatre piliers principaux qui constitueraient la base de son leadership, notamment l’augmentation du financement, l’exploitation du dividende démographique, la construction d’infrastructures résilientes, ainsi que le renforcement de l’architecture financière du continent.

« De toute évidence, le volume de financement est bien en deçà de ce qui est nécessaire », a-t-il déclaré, notant que les besoins sur le continent nécessitent un financement de plus de 400 milliards de dollars.

Le président sortant de la BAD, M. Akinwumi Adesina, est crédité de la mise en œuvre de la plus importante augmentation de capital jamais réalisée dans l’histoire de la Banque, passant de 93 millions de dollars américains lorsqu’il a pris ses fonctions en 2015 à 318 millions de dollars américains. Dr. Tah a reconnu que la tâche à venir serait difficile, mais pas impossible, car « de nombreux outils » sont disponibles pour « décupler » le financement de la Banque.

L’ancien chef de la BADEA a appelé à une synergie entre les institutions financières africaines, telles que la BAD, et d’autres institutions de financement du développement, qui, selon lui, travaillent en « déconnexion » les unes avec les autres. Selon les analystes, l’infrastructure inadéquate, l’accès limité aux services financiers et les obstacles réglementaires font partie de la myriade de défis auxquels ces institutions sont confrontées, et la façon dont Dr Tah les abordera témoignera de ses compétences en leadership s’il est élu.

L’un des secteurs que le Mauritanien a annoncé ces dernières semaines est la jeunesse croissante du continent, qui, a-t-il déclaré aux journalistes, présente à la fois une opportunité et un risque, car un chômage élevé peut être une source d’instabilité. Il a déclaré que le système éducatif devait être modifié pour répondre aux réalités actuelles, soulignant que « la plupart de nos écoles ne fournissent pas l’éducation requise pour les compétences nécessaires sur le continent ».

A l’en croire, il est nécessaire de mettre l’accent sur l’enseignement technique et professionnel qui permettrait aux jeunes d’utiliser les compétences acquises pour se développer. « Les jeunes doivent être encouragés à travailler en dehors de l’environnement de bureau », a indiqué Dr Tah.

Par ailleurs, le changement climatique et l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le développement ont également été mis en évidence comme des « piliers prospectifs » de la prescription politique de Tah pour la BAD. L’Afrique, a-t-il dit, fait partie du monde et est donc confrontée au même ensemble de défis climatiques.

En présence de journalistes de différents organes de presse à Nouakchott pour couvrir l’événement, Dr Tah a profité de l’occasion pour souligner l’importance des médias et la nécessité d’une relation forte avec la BAD. Il a déclaré que les médias peuvent fournir des commentaires positifs sur l’efficacité des activités de la banque dans les pays membres.

Dr Tah pense que les médias peuvent également être utiles au travail de développement de la BAD dans la nature de leurs reportages. « Nous devrions travailler avec les médias pour changer le discours négatif », a-t-il déclaré, tout en notant que les médias peuvent être un partenaire efficace dans la sensibilisation face aux défis à l’échelle du continent tels que les pandémies.

Pour rappel, les quatre autres candidats qui défient Dr Tah pour la présidence de la BAD sont le Sénégalais Amadou Hott, ancien ministre de l’Économie et de la Planification du pays ; le Zambien Samuel Munzele Maimbo, vice-président de la Banque mondiale ; la Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabala, la seule femme candidate à avoir démissionné de son poste de vice-présidente principale de la BAD pour briguer le poste suprême ; et le Tchadien Abbas Mahamat Tolli, économiste et ancien gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale.