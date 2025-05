Sénégal: Kirsty Coventry Présidente du CIO - 'Je ferai tout ce qui est possible pour les JOJ soient une expérience merveilleuse'

L'ancienne championne olympique de natation a ainsi promis d'oeuvrer pour une belle réussite de l'évènement sportif à Dakar. «Je ferai tout ce qui est possible pour les JOJ soient une expérience merveilleuse.

Nous avons les parties prenantes, les athlètes, surtout la jeune génération qui peut constituer une grande valeur ajoutée", a indiqué Coventry avant son installation prévue le 20 juin 2025.

Tout en se magnifiant du choix de la nouvelle patronne du Comité olympique de consacrer sa première sortie non officielle à Dakar, Mamadou Diagna Ndiaye a pour sa part saisi l'occasion pour souligner la cohésion d'ensemble et l'accord entre le comité d'organisation des JOJ et les partenaires du CIO sur les questions essentielles.

« Ce qui est significatif, c'est que sur les questions essentielles, je crois que nous sommes tous d'accord. Le fait que ce soit la présidente en charge du CIO de s'occuper de Dakar est un bon signal pour nous. Je pense que ce qu'il faut retenir simplement, c'est la cohésion ensemble que nous avons eue. Et le fait également qu'il faut magnifier est que sa première sortie non encore officielle, puisqu'elle n'est pas encore installée dans ses fonctions, soit Dakar», se félicite-t-il.

Faisant l'économie de la septième réunion de la commission de coordination des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 tenue les 7 et 8 mai, Ibrahima Wade coordonnateur général des JOJ a fait un compte rendu exhaustif sur les différents aspects liés à l'organisation.

« Nous avons passé en revue tous les aspects liés à la livraison des jeux, la fonction d'hébergement, la fonction de transport, la fonction de restauration, les fonctions liées à la sécurité, le système d'accréditation, tout cela a été révisé. Et ce qui est au sorti, c'est la belle collaboration qu'il y a entre le comité international et le comité d'organisation, et aussi l'ensemble des administrations qui accompagnent la livraison des Jeux. Nous avons essentiellement parlé de la technologie ».

Dans cet élan, il est revenu sur des actions majeures qui sont en train d'être menées. Sur ce, il a relevé le programme «Learning Academy » qui a été lancé ce mercredi et qui va impliquer la jeunesse.

« La technologie et l'énergie sont des aspects extrêmement importants dans la livraison des jeux. Nous avons également passé en revue l'aspect important, c'est la technologie. Une innovation qui va permettre d'impliquer une partie de la jeunesse sénégalaise. Les 419 jeunes qui n'ont jamais travaillé vont être formés très rapidement et intégrés le comité d'organisation des jeux. Et il y a aujourd'hui des 40 qui ont signé le contrat pour rejoindre dès lundi matin, le bureau du comité d'organisation des jeux. Il en sera ainsi jusqu'à 9 cohortes en septembre 2006. Ceci va permettre d'intégrer l'intégralité des 419 jeunes sénégalais ou africains », informe-t-il

