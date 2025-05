Afrique: L'Africa CEO forum 2025 s'ouvre à Abidjan avec des invités très politiques

Année après année, l'Africa CEO forum s'impose comme le rendez-vous presqu'incontournable du secteur privé sur le continent. L'édition 2025 s'ouvre ce lundi 12 mai à Abidjan. Plus de 2 500 patrons ou cadres dirigeants sont attendus. Et pas moins de six chefs d'État annoncés.

L'Africa CEO forum (ACF) offre cette année un plateau très politique. À moins de six mois de l'élection présidentielle ivoirienne, la présence du chef de l'État Alassane Ouattara à l'ouverture de l'ACF va être particulièrement scrutée. Celui qui laisse toujours planer le doute sur sa candidature ne s'est pas exprimé depuis janvier.

Trois autres chefs d'État sont, eux, là, pour afficher un soutien à leur candidat au poste de président de la Banque africaine de développement (BAD) : le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le scrutin aura lieu fin mai.

Le Ghanéen John Dramani Mahama vient, lui, en voisin, chercher des investisseurs pour aider son économie à redécoller, quand le Rwandais Paul Kagame cultive ses soutiens pour ne pas laisser le conflit qui oppose son pays à la RDC l'isoler.

Le chanteur américano-nigérian Davido en guest-star

Le programme de ce « Davos africain » ne s'arrête pas là. On parlera tout au long des deux jours de gouvernance économique, dialogue public-privé et développement du commerce interafricain. Tout cela en présence de têtes d'affiche comme la patronne du groupe Orange Christel Heydemann, mais aussi d'une guest-star plus inattendue : le chanteur américano-nigérian Davido.