Afrique: Africa CEO Forum - Les dirigeants plaident ensemble pour un développement durable  

Le président Kagame est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il rejoint plusieurs chefs d'État du continent et plus de 2 000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques d'Afrique et du monde entier pour le sommet annuel de l'Africa CEO Forum.

A Abidjan, l’Africa CEO Forum 2025 réunira les 12 et 13 mai des décideurs du secteur public et privé autour des débats de haut niveau, des négociations, des échanges et des ateliers. Sous le thème Un New Deal État-secteur privé : comment l'Afrique peut-elle prospérer dans un monde transactionnel ? Ce forum met l’accent sur l’optimisation de la collaboration public-privé pour favoriser un développement durable.

La ville du littoral Atlantique sud de la Côte d'Ivoire est en effervescence. Ils ont tous foulé le sol ivoirien, chefs d’État sénégalais, mauritanien, ghanéen, rwandais, sud-africain, tous bien reçus par leur homologue ivoirien S.E. Alassane Ouattara, pour l’un des plus grands événements annuels dédiés au secteur privé africain.

La participation exceptionnelle de ces six chefs d’État, témoigne de l’importance stratégique de ce forum dans l’agenda politique et économique africain. Entre prises de parole stratégiques, dialogues public-privé et rencontres bilatérales, ce forum annonce une étape décisive sur la redéfinition du rôle de l’Afrique dans l’économie mondiale.

Il faut dire que chaque année, le sommet annuel de l'Africa CEO Forum réunit plus de 2 000 dirigeants d'entreprises, leaders économiques, investisseurs et décideurs politiques en provenance d'Afrique et d'autres régions du globe, dans le but de souligner l'importance du secteur privé dans le développement du continent.

Les incertitudes économiques et les transformations de l'aide au développement engendrent des préoccupations au sujet de la capacité à financer le développement de l'Afrique. Cette dynamique invite à reconnaître que le secteur privé peut être la véritable force motrice du continent.

Renforcer la résilience économique de demain reposera sur l’autosuffisance agricole, l’innovation financière, l’accélération du numérique et le développement industriel, des leviers que seul le secteur privé peut actionner.

Par ailleurs, des thématiques d’envergures comme, « stars des médias : comment améliorer l'image de l'Afrique dans les médias ? » feront l’usage d’un Panel, en vue de revaloriser l’image du continent à travers la sphère médiatique.

Les organisateurs rappellent que moins de 1 % des sujets économiques à l'échelle mondiale traitent de l'Afrique ; par conséquent, la visibilité médiatique ainsi que les investissements sont étroitement liées. Dans ce contexte, des journalistes de renom suggèrent des solutions concrètes pour mieux mettre en avant l'histoire de l'Afrique.

A l’exception de cela, il faut noter que c’est un lieu d’échange pour certains leaders, tel que le Président sénégalais S.E. Bassirou Diomaye Faye, qui a accordé deux importantes audiences économiques des secteurs énergétique et du transport.

Ces différents échanges témoignent du désir de consolider et de diversifier les partenariats stratégiques, en vue d’accélérer la croissance économique et de renforcer l’attractivité du Sénégal sur la scène internationale.

Bien au-delà d’un cercle d’échange, c’est un lieu d’opportunités pour chaque représentant et chaque participant.