Afrique du Sud: Cyril Ramaphosa à Washington - Une visite de raison

En visite de quatre jours aux Etats-Unis, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, était, le 21 mai dernier, à la Maison Blanche pour rencontrer le président américain, Donald Trump. Une visite qui intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Pretoria.

Au nombre des sujets qui fâchent, la question des Afrikaners, du nom de ces descendants de colons blancs que Washington estime persécutés au pays de Nelson Mandela. Et dont une cinquantaine est arrivée la semaine dernière au pays de l'Oncle Sam où le président Donald Trump n'a pas mis du temps à leur offrir le statut de réfugiés, quelque temps après avoir procédé à l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain aux Etats-Unis. Des accusations balayées du revers de la main par les autorités de Pretoria qui nient toute persécution des Sud-Africains blancs dans leur pays.

Washington tient une place de choix dans l'essor de l'économie sud-africaine

Toujours est-il qu'au-delà de ce différend qui a vu Washington prendre des mesures de rétorsion contre l'Afrique du Sud par la suppression de nombreux financements, la position du pays de Nelson Mandela contre Israël connu pour être le protégé des Etats-Unis, est un autre point de crispation avec les Etats-Unis. Last but not least, il y a aussi le fait que Washington ne voit pas d'un bon oeil, la proximité de Prétoria avec Pékin et Moscou qui forment ensemble avec le Brésil et l'Inde, les BRICS qui se veulent une alternative aux blocs occidentaux dominants. Autant de points de tensions entre Washington et Prétoria, qui donnent à la visite du président Ramaphosa à l'occupant du Bureau ovale, une dimension particulière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une visite de raison.

Car, si, au plus bas des relations entre les deux pays, le chef de la Nation arc-en-ciel, au risque d'aller à Canossa, a pris sur lui de se rendre chez son homologue américain, Donald Trump, qui ne s'est jamais autant senti le maître du monde, c'est que le caractère crucial de son déplacement, n'est plus à démontrer. Comment peut-il en être autrement quand on sait qu'au-delà des questions politiques et diplomatiques, il y a aussi des intérêts économiques en jeu ?

En effet, en tant que deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud dans le monde, après la Chine, c'est peu dire que Washington tient une place de choix dans l'essor de l'économie sud-africaine. Et dans un contexte où pour réaffirmer la suprématie de son pays, le président Donald Trump est prêt à remettre beaucoup d'accords en question, le moins que l'on puisse dire, c'est que Washington valait un détour pour le président sud-africain.

On est d'autant plus porté à le croire qu'au-delà de la menace de non-reconduction de l'AGOA qui marque, entre autres, le désintérêt de Donald Trump pour l'Afrique, Pretoria nourrit de sérieuses appréhensions par rapport aux tarifs douaniers actuellement suspendus, et qui pourraient être, à terme, revus à la hausse. C'est dire la portée économique et l'enjeu de cette visite du natif de Soweto à son homologue américain connu pour ses prises de position plutôt imprévisibles et directes. Et qui ne craint pas de pousser le bouchon un peu trop loin dans les discussions au risque d'incommoder parfois ses hôtes.

L'Afrique du Sud dispose de grandes réserves de minerais rares qui pourraient peser dans la balance face à Donald Trump

C'est dire toute la délicatesse de la mission du président sud-africain qui vise à apaiser les tensions entre les deux capitales et à créer les conditions d'une coopération bilatérale mutuellement fructueuse. La question qui se pose est de savoir si Cyril Ramaphosa parviendra à ses fins et si le locataire de la Maison Blanche lui accordera une oreille attentive.

La question est d'autant plus fondée que l'iconoclaste président américain qui est toujours dans la logique du « America first », semble toujours plus mû par une volonté de domination dans ses rapports avec ses interlocuteurs, que par la recherche d'accords équilibrés. Mais en allant à Washington dans un tel contexte, le président Ramaphosa ne manque pas d'atouts. En effet, l'Afrique du Sud dispose de grandes réserves de minerais rares qui pourraient peser dans la balance à tout moment, face à un Donald Trump qui ne recule devant rien, dans sa volonté de donner à son pays, sa grandeur d'antan.

Et si le richissime homme d'affaires devenu président de la nation la plus puissante au monde, n'a pas hésité, par exemple, à mettre dans la balance, l'exploitation de « terres rares » en Ukraine, qui sait ce qu'il pourrait exiger de son interlocuteur sud-africain pour qu'il mette, lui, en échange, de l'eau dans son vin ? En tout état de cause, on attend de voir ce qui sortira de ce déplacement du maître de Pretoria en terre américaine, et de la rencontre entre deux présidents connus chacun, pour sa forte personnalité.