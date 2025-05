C'est ce 26 mai 2025 que vont s'ouvrir à Abidjan, les Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque africaine de développement avec l'élection du nouveau président de l'institution comme point culminant.

Selon un communiqué de presse, les gouverneurs de la Banque africaine de développement éliront un successeur à l'actuel président du Groupe, le Dr Akinwumi A. Adesina, dont le deuxième mandat de cinq ans arrive à son terme.

« Plus de 6 000 délégués, dont des chefs d'État et de gouvernement africains, des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales, des partenaires de développement, des représentants du secteur privé, des dirigeants de la société civile, des universitaires, des groupes de réflexion et des leaders d'opinion, des Ong et d'autres parties prenantes, devraient participer à l'événement », renseigne l'institution.

Les rencontres se tiendront au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Abidjan sous le thème : « Mieux faire fonctionner le capital de l'Afrique pour le développement de l'Afrique ».

Ce thème stratégique, explique-t-on, vise à identifier et à exploiter les diverses ressources en capital de l'Afrique - humaines, naturelles, financières et commerciales - pour stimuler la transformation structurelle du continent.

L'objectif est de favoriser la transition vers des économies plus inclusives, vertes et résilientes, tout en mobilisant des financements externes complémentaires à travers des partenariats diversifiés.

Les réunions comprendront également des discussions portant sur des questions transversales telles que la transformation numérique, le renforcement institutionnel et la bonne gouvernance. Cette approche holistique s'inscrit dans la continuité des Objectifs de développement durable, de l'Accord de Paris sur le climat, de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Cinq grandes priorités du Groupe de la Banque mondiale.

«Les Assemblées annuelles constituent l'événement le plus important de l'institution. Cette année, se déroulent notamment la 60e réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 51e réunion du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de l'institution », précise-t-on.

Les Assemblées annuelles permettent au Groupe de la Banque - composé de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigéria - de faire le point, avec les actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Elles constituent un forum privilégié d'échange entre les représentants des gouvernements et d'autres acteurs, notamment les médias, sur les questions clés concernant le développement de l'Afrique.

En plus des réunions statutaires des gouverneurs de la Banque et du Fonds, les Assemblées de 2025 comprendront des événements de connaissance organisés par la Banque et le pays hôte, la Côte d'Ivoire.