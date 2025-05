Afrique: Assemblées générales de la BAD - Le capital humain, levier pour le développement du continent

Les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) s’ouvrent ce lundi 26 mai à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec comme point central l’élection d’un nouveau président à la tête de la BAD. Ces assemblées prévues jusqu’au 30 mai ont pour thème : « Tirer le meilleur parti du capital de l’Afrique pour favoriser son développement ».

« Ce thème stratégique vise à identifier et exploiter les opportunités offertes par le capital africain, humain, naturel, financier et commercial, comme moteur principal de la transformation structurelle du continent », indique un communiqué de l’institution.

L'objectif étant de favoriser la transition vers des économies plus inclusives, vertes et résilientes, tout en mobilisant des financements externes complémentaires à travers des partenariats diversifiés.

Selon le communiqué, les Assemblées annuelles sont l’événement le plus important de l’institution. Elles comprennent la 60e Assemblée du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 51e Assemblée du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement, ainsi que le guichet concessionnel du Groupe de la Banque.

En effet, « plus de 6 000 délégués, parmi lesquels des chefs d’État et de gouvernements africains, les ministres des Finances, les gouverneurs de banque centrale, des partenaires au développement, des représentants du secteur privé, des responsables de la société civile, des universitaires, des groupes de réflexion et des leaders d’opinion, des ONG, et d’autres parties prenantes, prendront part à l’événement » apprend -on du même communiqué.

Dans le contexte mondial actuel, « les Assemblées annuelles offrent aux participants l’opportunité de relever ces défis et de stimuler la production nationale, de développer des chaînes de valeur régionales et de négocier en position de force », souligne la même source. C’est l’occasion pour le continent de renforcer son marché intérieur, de diversifier ses partenaires commerciaux et de reprendre le contrôle de son destin économique.

Ainsi, les participants engageront des échanges sur des thèmes clés liés à la transformation numérique, au renforcement des institutions et à la bonne gouvernance.

Cette approche holistique s’inscrit dans la réalisation des Objectifs de développement durable, de l’Accord de Paris sur le climat, de l’Agenda 2063 et des « High 5 » du Groupe de la Banque.

À noter que les Assemblées annuelles permettent au Groupe de la Banque, constitué de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du Nigéria, de faire le point, avec les actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l’année écoulée.

Elles constituent un forum d’échange unique sur des questions clés concernant le développement de l’Afrique pour les représentants des gouvernements et l’ensemble des participants, dont les représentants des médias.