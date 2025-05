La Côte d'Ivoire tient officiellement sa bourse des matières premières agricoles, une première en Afrique de l'Ouest. Sept ans après son annonce, la BMPA va connaître ce 30 mai sa première vraie journée de cotation.

Avant-hier, le 28 mai, pour son lancement officiel et symbolique, environ 89 tonnes de produits ont été échangées en une dizaine de minutes, pour une valeur de près de 31 millions de francs CFA. Pour le moment, seules la noix brute de cajou, la noix de cola et le maïs sont concernées. À long-terme, l'objectif affiché est de fixer le prix en fonction de l'offre et de la demande à l'échelle nationale. Cette Bourse repose notamment sur des courtiers et des entrepôts agréés.

C'est une première en Afrique de l'Ouest. Installée en Côte d'Ivoire, la bourse des matières premières agricoles a ouvert ses portes, ce 28 mai, avant une première journée de cotation ce 30 mai.

Concrètement, les cultivateurs peuvent livrer leurs stocks aux entrepôts homologués situés près des zones agricoles. Ces producteurs reçoivent alors un récépissé qui sert de titre de transaction à la Bourse. Raoul-Alex Zouzou dirige ACBH, l'une des trois sociétés de courtage agréées. « Avec ce récépissé, les producteurs viendront rencontrer les courtiers pour pouvoir faire vendre leur production en ligne. Et à partir de la plateforme de la bourse, le courtier, qui est également en relation avec des industriels, des transformateurs et des exportateurs, proposera ces productions-là pour les acheteurs ».

Des capacités de stockage décuplées

Pris ensemble, les entrepôts homologués offrent une capacité totale de 500 000 tonnes. Beh Soro est le patron de l'organisation interprofessionnelle de la filière anacarde. Pour lui, ce stockage associé au système boursier présente des avantages. « La production de l'anacarde se fait sur une courte période. Du coup, on a l'abondance sur la période de récolte. Pour nous, le fait de capter le stock sur une période où il y a l'abondance, ça permet de réguler le marché et donc de vendre plus tard, quand la demande est plus intéressante pour le producteur ».

À moyen-terme, l'objectif de la Bourse des matières premières agricoles est de faciliter les transactions de 20 à 30% des productions de noix de cajou brute, de noix de cola et de maïs. Les cours, eux, ne pourront pas varier de plus de 10 à 15% par séance selon les courtiers. Les séances de la BMPA sont ouvertes de 10h à midi GMT, du lundi au vendredi.