Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire lance la première bourse de produits agricoles de l'UEMOA

TLDR

La Côte d'Ivoire a lancé la Bourse des matières premières agricoles (BMPA), la première du genre dans l'UEMOA et en Afrique francophone.

La bourse a commencé ses activités en marge de l'exposition agricole SARA et échangera des noix de cajou, des noix de cola et du maïs.

La bourse s'inspire de modèles internationaux tels que ICE (États-Unis) et Zhengzhou (Chine), et se caractérise par une structure réglementée, des entrepôts certifiés et des contrats standardisés.

La Côte d'Ivoire a lancé la Bourse des matières premières agricoles (BMPA), la première du genre dans l'UEMOA et en Afrique francophone. La bourse a démarré ses activités en marge du salon de l'agriculture SARA et échangera des noix de cajou, des noix de cola et du maïs.

Développé depuis 2011 sous l'impulsion du Président Alassane Ouattara, le BMPA vise à moderniser et à structurer la commercialisation des produits agricoles. Elle poursuit six objectifs principaux : établir un marché des matières premières fiable, accroître la transparence des prix, remédier aux distorsions du marché, améliorer les revenus et le financement des agriculteurs, stimuler la production et promouvoir le commerce équitable.

La bourse s'inspire de modèles internationaux tels que l'ICE (États-Unis) et Zhengzhou (Chine), et se caractérise par une structure réglementée, des entrepôts certifiés et des contrats standardisés. Lors de la première séance de négociation, 88,81 tonnes de produits ont été échangées pour plus de 30 millions de FCFA (53 280 dollars). Les entrepôts de Korhogo et de Bouaké ont soutenu les transactions via une plateforme numérique.

Points clés à retenir

Le lancement du BMPA est une étape stratégique pour transformer la Côte d'Ivoire en un leader régional de la logistique et de la finance agricoles. En ciblant les cultures à forte valeur ajoutée pour lesquelles le pays est déjà un acteur mondial, le BMPA renforce le pouvoir de négociation local, attire les investissements et améliore l'efficacité du marché.

Alors que l'Afrique s'efforce de mettre en place des systèmes alimentaires résistants, la BMPA pourrait servir de modèle à d'autres pays. Son succès pourrait renforcer la souveraineté alimentaire et l'équité commerciale tout en intégrant les producteurs dans les réseaux formels de financement et de commerce. L'Afrique compte actuellement cinq bourses de marchandises, l'Afrique du Sud en tête.

Le développement de la BMPA donne un nouvel élan aux efforts déployés par le continent pour structurer les marchés agricoles et pourrait contribuer à aligner les économies régionales sur les normes commerciales mondiales dans un secteur où les transactions informelles ont longtemps dominé.