Soudan: Le Premier ministre de transition s'engage à travailler pour servir la nation et faire respecter les principes de justice

Le Premier ministre de transition, le Dr Kamil Idris s'est engagé à travailler pour servir la nation et à mettre en œuvre les principes de justice, de paix, d'état de droit et de développement durable.

Dans un discours à la nation aujourd'hui dimanche, le Premier ministre a affirmé le principe d'égalité avec toutes les forces et acteurs politiques soudanais et qu'il maintiendrait une distance égale avec tout le monde, déclarant qu'il serait proche du peuple et des citoyens soudanais.

Dr Kamel a fait l'éloge des forces armées, des autres forces régulières, des forces conjointes, de la résistance populaire dans tous ses secteurs et de tous ceux qui ont participé à la guerre de la dignité.

Il a remercié tous les pays frères et amis, ainsi que les organisations régionales et internationales qui ont soutenu le Soudan dans son unité et sa souveraineté