Afrique: La Commission de l'UA a salué l'élection de la République démocratique du Congo et du Libéria au Conseil de sécurité des Nations unies

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine a salué l'élection de la République démocratique du Congo et du Libéria comme membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a chaleureusement félicité la République démocratique du Congo et la République du Libéria pour leur élection comme membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2026-2027, rejoignant ainsi la Somalie pour représenter le Groupe africain durant cette période charnière.

Le président a salué les processus démocratiques qui ont conduit à l'élection de ces deux États membres, soulignant la confiance de la communauté internationale dans leur capacité à contribuer significativement au maintien de la paix et de la sécurité mondiales.

Il a souligné que leur élection intervient à un moment où la voix et le leadership de l'Afrique sont plus essentiels que jamais pour élaborer des réponses efficaces aux défis complexes de la paix et de la sécurité internationales.

Youssouf a également souligné qu'en tant que membres du « A3 » au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo, le Libéria et la Somalie ont la responsabilité collective de faire progresser les positions de l'Union africaine sur les questions clés de paix et de sécurité.

Le Président a exprimé la confiance de la Commission dans leur leadership intègre et coordonné pour défendre les intérêts africains, promouvoir le multilatéralisme et veiller à ce que les priorités de l'Afrique soient entendues et respectées aux plus hauts niveaux de la prise de décision mondiale.

Il a également exprimé sa sincère gratitude aux membres sortants du « A3 » pour leur dévouement, leur engagement indéfectible et leur plaidoyer efficace durant leur mandat.

La Commission de l'Union africaine réitère son plein soutien aux nouveaux membres du « A3 » et réaffirme son engagement à travailler en étroite collaboration avec eux pour renforcer le rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, conformément aux principes de solidarité panafricaine et aux aspirations de l'Agenda 2063.