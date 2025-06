Afrique: Nations unies - La RDC prête à porter sa voix au Conseil de sécurité

L'Assemblée générale des Nations unies a élu cinq nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité pour un mandat de deux ans. Parmi les pays élus, la République démocratique du Congo (RDC) et le Liberia représenteront l'Afrique, accompagnés de la Colombie, du Bahreïn et de la Lettonie. Cette élection illustre à la fois les équilibres géopolitiques régionaux et les aspirations de chaque Etat à jouer un rôle plus actif dans la gouvernance mondiale.

Le Conseil de sécurité est l'organe onusien chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale, composé de quinze membres. Si ses cinq permanents qui sont la Chine, la France, la Russie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni disposent du droit de véto, les dix autres membres non permanents participent au débat, proposent des résolutions et votent les décisions. Leur rôle est donc stratégique, même s'il est parfois limité dans les faits par les clivages entre grandes puissances.

Pour ce mandat la RDC, pays régulièrement affecté par les conflits armés internes et régionaux, entend faire entendre la voix de l'Afrique centrale. Forte de son expérience dans la gestion des crises et de processus de paix complexe, elle souhaite faire valoir une approche pragmatique des opérations de maintien de la paix d'autant plus qu'elle héberge l'une des plus grandes missions onusiennes, la Monusco.

Le Liberia, quant à lui, prévoit de se concentrer sur des défis mondiaux tels que les inégalités et le changement climatique, tout en mettant l'accent sur l'unité africaine et la coopération régionale.

La Colombie, élue avec 180 voix sur 188, entame son huitième mandat au Conseil de sécurité. Sa campagne, sous le slogan « Expérience construisant la paix », mettait en avant son engagement dans les processus de paix, notamment l'accord avec les FARC en 2016. Le pays prévoit de promouvoir des initiatives axées sur la paix, les droits humains et la préservation de l'environnement.

Bahreïn, en tant que représentant du monde arabe, s'engage à promouvoir la paix au Moyen-Orient, notamment en plaidant pour un cessez-le-feu à Gaza et en soutenant une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien.

Pour la première fois membre du Conseil, la Lettonie souhaite apporter son expérience historique en matière de conflits et son engagement en faveur de la paix mondiale, en particulier en ce qui concerne l'Ukraine et d'autres zones de conflit .

Ces États succéderont ainsi à l'Algérie, la Guyane, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie à partir du 1er janvier 2026 et rejoindront les cinq autres membres non permanents en poste pour compléter la composition du Conseil de sécurité.