Afrique Centrale: La RDC et le Rwanda signent leur accord de paix ce vendredi à Washington

C'est en principe ce vendredi 27 juin que la RDC et le Rwanda doivent signer à Washington un accord de paix sous médiation américaine. Ce document vise à faire progresser le processus de paix dans l'Est de la RDC, où, depuis trois ans, de violents combats opposent les FARDC à l'AFC/M23, soutenu par le Rwanda, à l'origine d'une grave crise humanitaire.

Ce document nommé « Accord » devrait être validé et signé par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, en présence du Secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

Le texte avait été paraphé le 18 juin 2025 à Washington par les experts congolais et rwandais et comprend cinq dispositions principales :

le respect de l'intégrité territoriale

la cessation des hostilités

le désengagement

le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques

la création d'un cadre d'intégration économique régional, dans lequel Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération.

Il prévoit également la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, incluant le Concept des Opérations (CONOPS), un cadre d'échange de renseignements négocié à Luanda en octobre 2024.

Si la signature de l'accord intervient comme prévu ce vendredi, Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer lors d'un sommet à Washington à la mi-juillet, en présence de Donald Trump et d'autres chefs d'État africains, appelés à se porter témoins ou garants de l'accord.

La signature de cet accord est confirmée par la porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama. Dans un tweet, elle indique que « selon le programme du département d'Etat américain, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aura bel et bien lieu ce vendredi 27 juin autour de 13h30 locales à Washington, soit 18h30 à Kinshasa ».

Selon la même source, l'accord à signer « est le même qui a été paraphé par les délégués de deux parties il y'a une semaine ».

Partenariat économique

Un accord minier entre la RDC et les Etats-Unis est en cours des discussions. Une fois signé, cet accord va attirer les investissements américains dans le secteur minier en contrepartie des garanties sécuritaires. Dans le cadre de ce futur accord, les entreprises américaines vont investir dans le secteur minier congolais et développer des infrastructures indispensables au développement de la RDC tels que les routes, les chemins de fer, de l'énergie et autres.

Pour le gouvernement américain, ce futur accord minier sera un partenariat gagnant - gagnant dans le respect des lois nationales et internationales, notamment en matière de travail, d'environnement et aussi de la lutte contre la corruption. Cependant, au sein de la société congolaise, certaines voix s'élèvent pour dénoncer ce futur accord qui serait ni plus ni moins un bradage des ressources minières de la RDC.

Le partenariat entre les Etats-Unis d'Amérique et la RDC remonte à plusieurs années et il est palpable dans plusieurs autres domaines. En octobre 2023, ils ont signé un protocole d'accord en octobre 2023 pour développer le corridor de Lobito, qui verra la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire de 800 km traversant l'Angola, la RDC et la Zambie et soutiendra les investissements liés aux infrastructures dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie propre et de l'approvisionnement en énergie propre, de l'accès au numérique et de la santé. Ces investissements renforceront et diversifieront les chaînes d'approvisionnement et soutiendront notre sécurité économique et nationale mutuelle. En décembre 2024, les États-Unis ont annoncé un financement supplémentaire de plus de 560 millions de dollars pour des projets d'infrastructure le long du Corridor, portant le total des investissements américains à plus de 4 milliards de dollars.

· En 2024, les États-Unis ont lancé une stratégie à l'échelle nationale visant à réduire l'extrême pauvreté et la malnutrition de 20 % pour plus de 2,5 millions de Congolais d'ici 2030, ouvrant ainsi la voie à un investissement de 110 millions de dollars dans le développement du système agroalimentaire au cours des cinq prochaines années.

· Grâce à des années d'efforts dédiés à l'élimination des obstacles dans les chaînes d'approvisionnement en minerais artisanaux à travers la RDC, en 2024, le gouvernement américaina soutenu la première exportation réussie d'or artisanal propre, sans conflit et validé par une tierce partie, du Sud-Kivu vers une raffinerie européenne. De même, le gouvernement américain a signé un contrat de 2 millions de dollars avec la Fair Cobalt Alliance pour soutenir les efforts du gouvernement de la RDC visant à légaliser et à formaliser la chaîne d'approvisionnement artisanale en cobalt-cuivre afin de permettre aux minerais artisanaux d'être exportés légalement pour la première fois.

· L'activité Gorilla Coffee Alliance soutenue par le gouvernement américain a distribué plus de 850 000 semences de café à plus de 2 100 ménages dans la province du Sud-Kivu. Les producteurs de café ont ainsi gagné plus de 1,8 million de dollars de bénéfices en vendant directement à des entreprises internationales telles que Nespresso, permettant aux petits exploitants de subvenir aux besoins de leur famille et d'envoyer leurs enfants à l'école.

· Les États-Unis ont signé un protocole d'accord avec la RDC et la Zambie pour développer conjointement une chaîne d'approvisionnement pour les batteries de véhicules électriques. Le protocole d'accord soutient l'objectif de la RDC et de la Zambie de construire une chaîne d'approvisionnement productive, de la mine à la chaîne de montage, tout en s'engageant également à respecter les normes internationales pour prévenir et détecter la corruption et engager des poursuites judiciaires pour lutter contre ce fléau tout au long de ce processus.

Pour Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du Président américain Donald Trump, une paix durable dans la région ouvrira la voie à de nouvelles opportunités commerciales.

« Nous sommes fiers d'accueillir de nouveau les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda à Washington ce vendredi, pour la signature officielle de l'accord de paix. Une paix durable dans la région ouvrira la voie à de nouvelles opportunités commerciales, et le commerce transfrontalier pourra prospérer. La RDC, le Rwanda et l'ensemble de la région bénéficieront d'une intégration régionale renforcée et d'une croissance dans des secteurs comme les mines et les infrastructures », a-t-il écrit.