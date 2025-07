Sénégal: Du roman à l'écran - « Une si longue lettre » de Mariama Bâ sort au cinéma

« Une si longue lettre », classique de la littérature africaine, sort officiellement au cinéma sous la forme d’un long métrage réalisé par Angèle Diabang. La sortie est prévue le 4 juillet 2025 au cinéma Pathé de Dakar, a annoncé la maison de production Karoninka dans un communiqué publié le 24 juin.

Près de 45 ans après sa parution et plus de 12 années d’un parcours semé d’embûches, le chef-d’œuvre de Mariama Bâ trouve enfin le chemin des salles de cinéma. Intitulé comme le roman, le film « Une si longue lettre » sera présenté au public sénégalais dès le 4 juillet prochain. À cette occasion, une projection spéciale, réservée à la presse, suivie d’une conférence de presse de la réalisatrice et de l’équipe du film, est prévue le mercredi 2 juillet à 10 heures au cinéma Pathé de Dakar.

Considéré comme l’un des ouvrages majeurs de la littérature africaine francophone, « Une si longue lettre » raconte l’histoire de Ramatoulaye, enseignante et épouse depuis 25 ans, dont la vie bascule lorsque son mari prend pour seconde épouse la meilleure amie de leur fille. Le film retrace son combat pour protéger ses enfants, préserver leur héritage et reconstruire sa vie malgré la douleur et la solitude.

Ce projet ambitieux réunit à l’écran la comédienne sénégalaise Amélie Mbaye et le Gabonais Serge Abessolo, accompagnés de figures du théâtre populaire sénégalais comme Ndèye Coumba Coulibaly et Cheikh Seck. Le casting met également en lumière une nouvelle génération de talents, donnant ainsi une dimension intergénérationnelle à cette adaptation.

Depuis sa première présentation au FESPACO en février 2023, où il concourait dans la catégorie « Perspectives », le film a poursuivi un parcours remarqué. Il a notamment été sélectionné à l’African Film Festival de New York, au Dakhla Film Festival au Maroc, au Locarno Film Festival en Suisse et lors de la semaine du centenaire Vieyra à Tours. Il est par ailleurs en lice pour six distinctions lors des NISA, cérémonie de récompense du cinéma et de l’audiovisuel prévue le 19 juillet prochain en Côte d’Ivoire.

Avec ce long métrage, Angèle DIABANG réalise le rêve de plusieurs générations de lecteurs qui espéraient voir cette œuvre incontournable portée sur grand écran. Réalisatrice et productrice à travers sa société Karoninka, Angèle DIABANG s’est imposée depuis près de vingt ans comme une figure majeure du cinéma africain, avec des films primés à l’international. En plus de ses activités artistiques, elle s’est engagée pour la formation et l’insertion des femmes dans le secteur audiovisuel, notamment en fondant l’Institut Mousso en Casamance.

Plus de quatre décennies après sa publication, le roman de Mariama Bâ est plus qu’un récit intime, c’est une plongée dans la réalité de la condition féminine au Sénégal, abordant des thèmes universels comme la polygamie, l’injustice, la dignité et la résilience. L’adaptation cinématographique d’Angèle DIABANG entend redonner vie à ce texte intemporel et faire découvrir à un large public cette œuvre majeure du patrimoine littéraire africain.