Sénégal: " Une si longue lettre" - Le roman culte de Mariama Bâ enfin adapté au cinéma"

Ce mercredi 2 juillet 2025, le cinéma Pathé de Dakar a accueilli l’avant-première du long métrage Une si longue lettre, première adaptation cinématographique du roman culte de Mariama Bâ. Douze ans de travail auront été nécessaires pour donner vie à ce projet porté par la réalisatrice Angèle Diabang et son équipe.

Le film retrace l’histoire de Ramatoulaye, enseignante à Dakar, dont l’équilibre familial s’effondre après vingt-cinq ans de mariage lorsque son époux, Modou Fall, prend pour seconde épouse Binetou, la meilleure amie de leur fille aînée. Entre douleur, solitude et lutte pour préserver sa dignité tout en protégeant ses enfants, Ramatoulaye incarne la femme contemporaine confrontée aux poids des traditions dans une société en pleine transformation.

Face aux journalistes, la réalisatrice est revenue sur le parcours long et difficile de ce projet : « Qui dit Une si longue lettre dit aussi une longue marche », a-t-elle confié, en évoquant les défis financiers et artistiques, notamment celui de transformer un récit fait de lettres en dialogues adaptés au cinéma.

Elle a également expliqué avoir choisi de situer l'histoire au début des années 2000, un juste milieu entre tradition et modernité : « Je ne voulais pas d'une Ramatoulaye trop révoltée, comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, mais conserver sa dignité et la force qui se dégagent du roman. »

L’actrice principale, Amélie Mbaye, confie avoir rêvé dès sa jeunesse d’incarner ce rôle : « Quand Angèle m’a proposé le rôle en 2022, j’ai tout de suite accepté. » Pour préparer son interprétation, elle a relu le roman en s’inspirant de la vision de la réalisatrice. Elle précise : « Je ne suis pas seulement la Ramatoulaye qui parle de polygamie ; je suis celle qui défend les femmes, qui insiste pour que les filles aillent à l’école et qui choisit de pardonner parce qu’elle aime. »

Le film sera à l’affiche dès ce vendredi 4 juillet dans les salles de cinéma et sera également projeté dans 15 pays africains grâce au réseau Canal Olympia. Autre motif de fierté pour l’équipe, Une si longue lettre est en compétition dans six catégories aux NISA, cérémonie dédiée au cinéma et à l’audiovisuel prévue le 19 juillet en Côte d’Ivoire. Parmi elles, Meilleure interprétation féminine internationale pour Amélie Mbaye, Meilleure réalisation et Meilleure photographie pour Amath Niane.

À travers ce film, Angèle Diabang transmet avant tout les valeurs qui tenaient à cœur à Mariama Bâ, tels que l'amour de la lecture, le courage, la solidarité et la sororité, des messages qui restent pleinement d'actualité pour les jeunes générations.