La réactivité du gouvernement et la performance démocratique, ainsi que les besoins socio économiques non satisfaits, sont des moteurs importants de l’engagement des citoyens en Afrique, révèle un nouveau rapport phare d’Afrobarometer .

Les citoyens sont plus enclins à participer aux activités politiques et civiques s’ils sont satisfaits du fonctionnement de leur démocratie, estiment que leurs élections sont libres et équitables, et perçoivent leurs élus locaux comme étant à l’écoute de leurs besoins. Et contrairement aux théories et résultats des pays du Nord, les citoyens et les pays les moins riches d’Afrique affichent des taux d’engagement plus élevés que leurs homologues plus aisés.

Ce rapport, deuxième d’une série annuelle consacrée à des sujets prioritaires, s’appuie sur des données couvrant la dernière décennie, notamment la dernière série d’enquêtes nationales représentatives menées dans 39 pays, représentant les points de vue de plus des trois quarts de la population du continent. L’analyse se concentre sur les indicateurs clés de l’engagement citoyen : le vote, l’affiliation à un parti politique, les discussions politiques, la participation à des réunions communautaires, les actions collectives pour soulever un problème, les contacts avec les dirigeants et les manifestations.

Les résultats, basés sur 53.444 entretiens en face à face, montrent que la plupart des Africains participent à de multiples activités politiques et civiques, le vote étant la forme d’engagement prédominante et la protestation la moins courante. Cependant, des écarts existent, notamment chez les jeunes et les femmes. Les Africains les plus pauvres, les moins instruits et les ruraux ont tendance à participer davantage aux activités politiques et civiques que leurs homologues plus riches, plus instruits et urbains.

Le rapport montre également qu’à travers 30 pays sondés de manière constante au cours de la dernière décennie, les niveaux de participation sont en baisse pour la participation aux réunions communautaires, l’association à d’autres pour soulever un problème et l’affiliation à un parti politique, mais ils augmentent pour le contact avec les dirigeants.

Le nouveau rapport phare est accompagné des cartes-pays sur l’engagement citoyen qui fournissent un aperçu rapide des indicateurs clés de la participation citoyenne au niveau national pour chacun des pays étudiés.