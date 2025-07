Journée mondiale des compétences des jeunes - La Banque africaine de développement va introduire des réformes systémiques pour investir en priorité dans la jeunesse africaine

announcement

La Banque africaine de développement, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, déploie un nouveau système visant à inscrire durablement l'emploi des jeunes, les compétences et l'entrepreneuriat dans l'ensemble de ses investissements.

Lancé sous l'appellation « Système de marqueurs de jeunes, d'emplois et de compétences », ce dispositif s'inscrit dans la Stratégie décennale de la Banque, qui place la jeunesse africaine au coeur de ses priorités. Il vise à maximiser l'impact de chaque dollar investi et de transformer le potentiel démographique du continent en levier de développement. Ce système garantit que l'ensemble des projets financés -- dans des secteurs tels que l'agriculture, les transports, l'énergie, l'eau ou l'éducation -- intègrent systématiquement des composantes favorisant l'employabilité des jeunes, soutenant l'entrepreneuriat et développant des compétences en adéquation avec les besoins du marché.

« Le Système de marqueurs de jeunes, d'emplois et de compétences entend donner à la jeunesse africaine un rôle pleinement actif et une voix dans la construction d'économies durables et la création d'emplois, plutôt que de la cantonner à un rôle de simple bénéficiaire de programmes pour la jeunesse », a déclaré Beth Dunford, vice-présidente chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social à la Banque. « La transformation de nos pratiques et de nos systèmes marque une nouvelle étape vers la garantie que nos investissements ont un impact positif sur les jeunes femmes et hommes d'Afrique. »

Ce dispositif intégré repose sur trois axes majeurs :

Jeunes : accompagner le développement des micros, petites et moyennes entreprises dirigées par des jeunes grâce à des investissements ciblés et une meilleure intégration dans les opérations de la Banque.

Compétences : élargir l'accès à des formations pratiques et orientées marché, ainsi qu'à des programmes d'apprentissage, pour améliorer les perspectives de carrière.

Emplois : veiller à ce que les projets financés par la Banque génèrent des emplois durables, en misant notamment sur le développement de compétences favorisant l'employabilité et la promotion d'entreprises dirigées par des jeunes dans des chaînes de valeur stratégiques.

Chaque année, entre 10 et 12 millions de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail, qui ne propose que trois millions d'emplois formels par an. Face à cet écart, la Banque fait de l'entrepreneuriat des jeunes une priorité et entend mobiliser davantage de partenariats avec le secteur privé afin de développer des formations adaptées aux besoins des industries et accélérer la création d'emplois au cours de la prochaine décennie.

« Cette initiative représente une avancée majeure, car elle nous permet de contribuer concrètement à l'objectif de développement durable n° 8 des Nations unies, consacré à l'accès à un travail décent pour tous », a déclaré Peter van Rooij, directeur des Partenariats multilatéraux et de la Coopération au développement à l'OIT. « Elle offre également à l'OIT l'opportunité d'accompagner la Banque dans l'orientation de ses financements vers des investissements générateurs de davantage d'emplois et de meilleures conditions de travail, dans la durée. »

S'inspirant du succès du Système de marqueurs selon le genre de la Banque et de son tableau de bord en ligne, qui évalue les projets à l'aune de leur contribution à l'égalité femmes-hommes et à l'autonomisation des femmes, ce nouveau dispositif s'appuie sur une plateforme numérique permettant au personnel et aux consultants d'accéder à des données en temps réel pour la préparation des stratégies-pays, des revues à mi-parcours, des rapports annuels, ainsi que pour le suivi et le reporting sur les résultats en matière de compétences, d'entrepreneuriat et d'emplois pour les jeunes.

La Banque a lancé une phase pilote de ce système en vue de son déploiement complet dès 2026. Ce nouvel outil permettra de mieux suivre les indicateurs, d'affiner les évaluations des niveaux de compétences et d'employabilité, de renforcer les systèmes d'information sur le marché du travail, et d'apporter aux décideurs des données solides pour piloter des politiques publiques à fort impact.

L'Organisation internationale du travail a apporté un appui technique à la conception de ce dispositif, soutenu financièrement par le Fonds multidonateurs pour l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes. Il s'agit du premier système de ce type lancé par une institution financière de développement à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur le Système de marqueurs de jeunes, d'emplois et de compétences, visionnez cette vidéo.