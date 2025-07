Afrique du Sud: Le Mandela Day en hommage à Nelson Mandela, homme de paix

Ce 18 juillet c'est la Journée internationale Nelson Mandela ou le Mandela Day. Une journée pour commémorer la vie et l'héritage de Nelson Mandela.

La Journée internationale Nelson Mandela a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, en novembre 2009, en reconnaissance de la contribution de Nelson Mandela à la culture de paix et à la résolution des conflits.

En 1990, après avoir passé 27 ans dans les geôles du régime ségrégationniste de l'apartheid, Nelson Mandela recouvre la liberté.

Il reprend ses activités politiques et dirige le Congrès national africain, l'ANC, dans ses négociations avec le régime ségrégationniste, pour mettre fin à l'apartheid et établir un nouveau gouvernement multiracial.

Son travail inlassable pour la réconciliation en Afrique du Sud lui offre le prix Nobel de la paix 1993, avec le président Frederik de Klerk.

Premier président noir de l'Afrique du Sud

Un an plus tard, en 1994, le Congrès national africain remporte les premières élections libres et multiraciales du pays avec une large majorité, et Nelson Mandela devient le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud.

En 1999, au terme de son mandat, il décide de se retirer de la vie politique, mais continue à défendre la paix, la justice sociale et les droits de l'homme.

Parmi ses activités après sa retraite, on peut citer les programmes de développement social et communautaire du Fonds Nelson Mandela pour l'enfance et de la Fondation Nelson Mandela.

Mandela visé par des critiques

Il se consacre également à la lutte contre le sida, une maladie qui a coûté la vie à des milliers de personnes en Afrique du Sud, dont son fils, Makgatho Mandela.

Certains critiques lui reprochent d'avoir été trop conciliant avec le pouvoir blanc sud-africain lors des négociations qui vont conduire à la fin de l'apartheid, estimant qu'il aurait dû exiger davantage de concessions, notamment au plan économique.

Il est surtout reproché à Nelson Mandela d'avoir renoncé à la nationalisation d'une partie de l'économie, largement aux mains de la minorité blanche.

Aujourd'hui encore, environ 10 % de la population possède plus de 80 % des richesses, selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2022. Et l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus inégalitaires au monde, avec un taux de criminalité qui bat des records.

Au-delà de la célébration d'un grand homme, le 18 juillet est l'occasion de réaliser des activités un peu partout dans le monde pour améliorer la vie de la communauté.

Né le 18 juillet 1918, dans la province du Cap-Oriental, Nelson Mandela s'est éteint le 5 décembre 2013, à l'âge de 95 ans.

En Afrique et dans le monde, des écoles, des avenues, des ponts et autres édifices portent le nom de cette icône mondiale.