Afrique: Mandela Day 2025 – L'appel de son héritage à renforcer l'unité et la paix dans le monde

Ce 18 juillet 2025 coïncide avec la commémoration de la Journée internationale Nelson Mandela, communément appelée le « Mandela Day » sous le thème « le pouvoir de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités est entre nos mains à toutes et à tous ». Cette journée célèbre la vie et l’héritage d’un homme de paix qui a joué un rôle crucial dans la résolution des conflits en Afrique du Sud et un peu partout dans le monde.

À cette occasion, des individus du monde entier sont encouragés à consacrer 67 minutes de leur temps au service de la communauté, en l'honneur des 67 années que Nelson Mandela a consacrées au service public et à la poursuite de la justice sociale.

Aujourd’hui, « les bénévoles sont invités à nettoyer l'île de Governors Island dans la ville de New York avec leurs amis et collègues », a indiqué l’ONU.

Cette activité bénévole est organisée conjointement par le bureau du maire de New York pour les affaires internationales, le département de la communication globale des Nations Unies, le bureau du Président de l'Assemblée générale des Nations Unies et la mission permanente de l'Afrique du Sud auprès des Nations Unies, en coopération avec la Fondation Governors Island.

Par ailleurs, dans des villes comme Johannesburg, Le Cap ou Durban, des opérations de nettoyage, de distribution de repas et des ateliers éducatifs ont mobilisé des milliers de volontaires.

C'est aussi une occasion de lui rendre hommage après de nombreuses années de combat pour la libération et l'unité de l'Afrique, ainsi qu'à son soutien inestimable à cette lutte et à sa contribution remarquable à l'émergence d'une Afrique du Sud libre de racisme, de sexisme et démocratique.

Selon le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, « la vie extraordinaire de Nelson Mandela a montré comment une personne peut transformer l’oppression, la lutte et la subjugation en réconciliation, en justice sociale et en unité ».

Pour lui, « la vie de Madiba a été un triomphe de l’esprit humain, son héritage est un appel à raviver notre engagement mondial en faveur de la paix, de la justice et de la dignité humaine ».

« Comme nous le rappelle le thème de cette année, Nelson Mandela croyait au pouvoir de l’action collective et locale. Il savait que les gens ordinaires pouvaient infléchir le cours de l’histoire et que les changements durables commençaient non pas dans les capitales et les conseils d’administration, mais dans les quartiers et les communautés », a-t-il souligné.

M. Guterres a ainsi magnifié la vie de Nelson Mandela consacrée au service des autres et en mouvement, « continue d’inspirer l’action que nous menons à l’Organisation des Nations Unies, dont nous marquons actuellement le 80e anniversaire » a-t-il ajouté.

Il exhorte à tous de se laisser guider par « la vie de Madiba, consacrée à la liberté, à la justice, à l’égalité et aux droits que détient toute personne sur terre ».