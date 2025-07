Libye: Un chef de guerre libyen présumé arrêté sur mandat de la CPI en Allemagne

Un ressortissant libyen soupçonné de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Libye a été arrêté en Allemagne sur mandat de la Cour pénale internationale (CPI), ont informé vendredi 18 juillet la justice allemande et la CPI. Khaled El Hishri est accusé d'avoir été un haut responsable de la prison de Mitiga, à Tripoli, et d'avoir directement commis, ordonné ou supervisé des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Khaled El Hishri a été interpellé mercredi 16 juillet au matin à l'aéroport de Berlin, a confirmé vendredi le parquet régional du Brandebourg, en Allemagne. Il a été « arrêté à la demande de la CPI », qui a délivré un mandat d'arrêt à son encontre le 10 juillet, a précisé l'instance de justice. L'homme, accusé d'avoir été l'un des hauts responsables de la prison de Mitiga, à Tripoli, « restera en garde à vue auprès des autorités allemandes en attendant l'aboutissement des procédures nationales ».

Khaled El Hishri est « soupçonné de crimes - notamment des meurtres, des actes de torture, des viols et des violences sexuelles - qui auraient été commis en Libye de février 2015 à début 2020 ». Et selon la presse allemande, il a été arrêté alors qu'il cherchait à s'envoler pour Tunis. Le greffier de la CPI a remercié Berlin pour sa coopération.

En début d'année, le gouvernement italien avait suscité une vive polémique pour avoir arrêté puis libéré et expulsé un autre suspect de crimes de guerre libyen, Osama Almasri Najim. Ce chef de la police judiciaire libyenne aurait, lui, été responsable du centre de détention de Mitiga. Rome avait justifié sa décision, mettant en cause un mandat d'arrêt de la CPI mal rédigé, sur le fond et la forme. Il avait alors été ramené à Tripoli à bord d'un avion de l'armée de l'air italienne.

Depuis mai, le Gouvernement d'unité nationale, basé à Tripoli, reconnaît l'autorité de la CPI sur les crimes les plus graves commis sur son territoire depuis 2011. Le procureur de la CPI, Karim Khan, a appelé le procureur général libyen à arrêter et livrer Osama Almasri Najim.