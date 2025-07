Cameroun: Présidentielle - Maurice Kamto s'explique sur sa candidature sous les couleurs du Manidem

Après son dépôt de candidature, à l'élection présidentielle, Maurice Kamto a animé samedi à Yaoundé une conférence de presse en compagnie d'Anicet Ekane, président du Manidem et du député Jean-Michel Nitcheu, coordinateur de l'APC, l'Alliance politique pour le changement.

Les trois leaders sont les acteurs qui ont discuté et négocié ces derniers mois, en vue de la désignation de Maurice Kamto comme candidat du Manidem à l'élection présidentielle. Cette conférence de presse était ainsi l'occasion de présenter les raisons et mobiles de cette candidature.

C'est Jean-Michel Nitcheu de l'APC qui a révélé quelques contours des négociations entre le Manidem et son désormais candidat, Maurice Kamto. « J'ai l'honneur et le bonheur de vous révéler ici que l'entente politique entre le professeur Maurice Kamto et le Manidem n'a jamais porté sur des questions financières ni été motivé par un quelconque avantage matériel au profit du président Anicet Ekane ».

Prenant la parole à son tour Anicet Ekane a énuméré les raisons du choix Kamto en tant que candidat en 2025. « L'écrasante majorité des Camerounais et des Camerounaises n'est plus d'accord avec la corruption, la pauvreté, la violence injustifiée et endémique, le pillage économique, l'abrutissement moral... Nous avons une solution : le Manidem investi Maurice Kamto », a-t-il lancé.

Heureux bénéficiaire de cette investiture, Maurice Kamto n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé au Manidem et à son président Anicet Ekane. « Qu'il me soit permis ici de féliciter le Manidem, ses multiples militants et ses organes dirigeants et de rendre un hommage appuyé à son président Anicet Ekane », a-t-il déclaré.

Pour rendre cette candidature possible, Maurice Kamto a annoncé avoir dû démissionner du MRC depuis le 25 juin et avoir formellement intégré le Manidem deux jours plus tard.