Cameroun: 80 candidatures enregistrées pour la présidentielle d'octobre

La commission électorale du Cameroun (Elecam) a bouclé, le 21 juillet, la période de dépôt des candidatures pour la prochaine élection présidentielle. Elle dispose de quelques jours pour traiter les quatre vingts dossiers réceptionnés et publier la liste des candidats retenus.

La présidentielle au Cameroun est prévue pour le 12 octobre prochain. Sur les quatre vingts dossiers, on note vingt-six candidatures indépendantes et sept candidatures féminines. Il y a une grande diversité de profils parmi les candidatures déposées auprès de la commission électorale. Le plus jeune candidat, Daloutou Hamada, est âgé seulement de 31 ans ; la validation de cette candidature sera une surprise puisque la loi électorale fixe à 35 ans l'âge minimum pour se présenter à la présidentielle au Cameroun. Le doyen est le président sortant, Paul Biya, âgé de 92 ans, qui brigue un huitième mandat sous la bannière de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais.

Face au sortant, plusieurs challengers expérimentés se présentent tels que Maurice Kamto, représentant le Mouvement pour la renaissance du Cameroun; Joshua Osih du Social democratic front; et Cabral Libii. D'autres figures historiques font leur retour dans le paysage électoral, à l'instar de Bello Bouba, qui avait marqué les élections de 1992. Ce leader politique met fin à une longue collaboration avec le parti au pouvoir pour se présenter cette fois-ci avec son propre parti, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès.

Dans cette liste, certaines figures peuvent être ajoutées. C'est le cas d'Issa Tchiroma Bakary, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il représente le Front pour le salut national du Cameroun au scrutin. Après avoir milité dans l'opposition en 1992, il a fait alliance avec la majorité présidentielle. Il a rompu cette alliance à la veille de la convocation du corps électoral. Pourraient aussi être influentes, les figures telles que Pierre Kwemo de l'Union des mouvements socialistes; Célestin Djamen de l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun; Vincent Sosthène Fouda Essomba du MCPSA; Bertin Kisob du Cameroon party for social justice; Jean Blaise Gwet du MPCC, Tomaïno Ndam Njoya de l'UDC.