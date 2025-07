Cameroun: Démission de Marc Brys sur fond de tensions et d'impayés

À gauche, le belge Marc Brys, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun et son Assistant Joachim Mununga (archive)

Marc Brys n’est plus sélectionneur des Lions Indomptables. Selon plusieurs médias locaux, le technicien belge de 62 ans a adressé sa lettre de démission au ministère des Sports et de l’Éducation civique, mettant ainsi fin à 15 mois à la tête du staff technique. Une période marquée par des tensions constantes entre le ministre Narcisse Mouelle Kombi et le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o.

La rupture du contrat signé entre Brys et l’État du Cameroun, représenté par le Minsep, survient à un moment inattendu. Alors que beaucoup espéraient un retour au calme après les récents différends institutionnels, le coach annonce son départ. Dans sa lettre, il justifie sa décision par « le non-paiement de sa rémunération et celle de son staff depuis plus de 60 jours », une situation qu’il qualifie de « manquement grave » aux engagements contractuels.

Brys rappelle que, selon les termes de son contrat signé le 8 avril 2024, les salaires devaient être versés au plus tard le 8 de chaque mois, une clause restée lettre morte. Face à cette situation, il exige le paiement immédiat du solde de son contrat, menaçant de saisir le Tribunal arbitral du sport en cas de non-règlement.

La Fécafoot, dans un communiqué daté du 23 juillet 2025, a accusé réception de la décision de l’entraîneur belge, prenant acte de cette rupture unilatérale. La Fédération affirme avoir saisi les autorités compétentes en vue d’élaborer une stratégie d’urgence pour pallier ce vide à la tête du staff technique.

Cette démission plonge la sélection nationale dans une zone de turbulences, à un moment crucial. Les Lions Indomptables s’apprêtent en effet à disputer des rencontres importantes dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, et la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc à partir du 21 décembre 2025.