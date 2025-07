Cameroun: Crise autour de Marc Brys - Le flou persiste entre démission, démenti et guerre de versions

Le football camerounais traverse une nouvelle zone de turbulences avec l'affaire Marc Brys, sélectionneur des Lions Indomptables, au coeur d'une tempête politico-sportive qui met en lumière une fois de plus les tensions chroniques entre les institutions en charge du sport roi au Cameroun.

Cette fois, le feuilleton se joue autour d'une supposée lettre de démission, suivie d'un démenti officiel et d'une guerre de communications entre le ministère des Sports, la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) et le principal concerné.

Le 23 juillet 2025, un courrier attribué à Marc Brys circule, prétendant acter sa démission de la tête de l'équipe nationale. Très vite, le ministère des Sports monte au créneau pour démentir l'information et exprimer son étonnement face à la diffusion précipitée du communiqué de la Fecafoot. Dans la foulée, Marc Brys adresse une lettre au ministre, affirmant qu'il n'a jamais déposé de démission et dénonçant une possible usurpation via le piratage de sa messagerie. Il pointe directement la Fecafoot, qu'il accuse de ne pas l'avoir contacté avant publication.

La Fédération, de son côté, maintient ses affirmations. Elle soutient que la démission a été remise par voie d'huissier et qu'un reçu de la Campost en atteste. Elle accuse implicitement le technicien belge de duplicité. Cette version fait douter une partie de l'opinion, qui s'interroge sur l'origine réelle de ce courrier et sur les motivations derrière sa diffusion. Le climat de méfiance s'intensifie, renforçant l'idée d'un profond dysfonctionnement institutionnel dans la gestion du football camerounais.

Derrière ce tumulte, un malaise bien plus grand se dessine. Il ne s'agit plus seulement d'un entraîneur, mais de la crédibilité des structures en place, de la clarté de la communication et du sérieux accordé à la gouvernance sportive nationale. Certains observateurs y voient une tentative de diversion, alors que d'autres évoquent une manoeuvre pour déstabiliser l'encadrement technique dans un contexte de compétitions imminentes.

Ce nouvel épisode vient fragiliser davantage une équipe qui a besoin de stabilité, de cohésion et de sérénité. La guerre de versions ne profite à personne et éloigne les Lions Indomptables de leurs objectifs. Il est urgent que les responsabilités soient clairement établies, que la vérité soit rendue publique, et que les autorités sportives parlent d'une seule voix, dans l'intérêt supérieur du football camerounais.