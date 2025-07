Sénégal: Un nouveau visage à la tête de Sonatel - Brelotte Ba nommé Directeur général

Le Conseil d’administration de Sonatel a annoncé ce 24 juillet la nomination de Brelotte Ba au poste de Directeur général du Groupe. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er août 2025, en remplacement de Sékou Dramé, dont le mandat s’achèvera le 31 juillet après sept années à la tête de l’entreprise.

Actuellement Directeur général adjoint d’Orange Moyen-Orient et Afrique, Brelotte Ba est un visage bien connu au sein du groupe Sonatel et du réseau Orange. Ingénieur de formation, diplômé de l’École Polytechnique de Paris et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, il cumule 24 années d’expérience dans le secteur des télécommunications.

Son parcours professionnel est jalonné de responsabilités de haut niveau dans plusieurs filiales du groupe : contrôleur de gestion à Sonatel (2003–2007), directeur marketing et commercial d’Orange Guinée, puis directeur général successivement en Guinée-Bissau, au Niger, en Guinée, et au Mali. Depuis 2022, il occupait un poste stratégique au sein d’Orange Moyen-Orient et Afrique.

Le Conseil d’administration a salué l’engagement et les résultats de Sékou Dramé, sous le mandat duquel Sonatel a connu d’importantes transformations dans l’écosystème télécoms au Sénégal et dans la sous-région. Il a également exprimé sa confiance en Brelotte Ba pour conduire le groupe dans une nouvelle phase de développement, axée sur le renforcement de l’économie numérique et la poursuite de la transformation digitale.

En prenant la direction du Groupe Sonatel, Brelotte Ba incarne une nouvelle génération de leaders africains, capables de conjuguer expertise locale et vision globale. Son profil, à la fois technique et stratégique, fait de lui un acteur-clé du futur numérique du continent.