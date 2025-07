Afrique: Brelotte Ba, le brillant polytechnicien de 49 ans monte sur les pylônes d'Orange Sénégal

A 49 ans, le polytechnicien sénégalais Brelotte BA succède désormais à Sékou DRAME en poste depuis janvier 2018 à la tête d'Orange Sénégal. Après des missions réussies avec brio de Guinée Bissau à Casablanca, son profil béton a séduit le Conseil d'administration. Le pari est ambitieux, le nouveau capitaine de vaisseau mesure les défis et tient les cartes en main.

En exclusivité, Confidentiel Afrique révélait mercredi 23 juillet 2025, veille du Conseil d'administration d'Orange dans une édition électronique les secrets des coulisses de Orange Sénégal d'une empoignade interne feutrée pour la succession du Directeur Général sortant Sékou Dramé. Un match à 3 avec le grand favori, le brillant polytechnicien sénégalais Brelotte BA, précédemment DGA Orange MEA à Casablanca et deux autres profils en embuscade : Aminata Ndiaye Niang DGA Orange Sénégal et Thérèse Tounkara DG Orange Guinée Bissau. Confidentiel Afrique misait à 98% sur le jockey Brelotte BA, un » crack et performer habituel » sur les pylônes. Ce jeudi 24 juillet, le Conseil d'administration a jeté son dévolu sur Brelotte BA pour piloter l'entreprise. Comme décrypté par Confidentiel Afrique, ce polytechnicien chevronné au parcours remarquable a bien le profil de l'emploi et l'expertise avérée des conseils d'administration.

Un crack et performer, adepte des challenges

Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Brelotte Ba a rejoint le Groupe Orange-Sonatel en 2001, où il a successivement occupé quatre postes de Directeur Général chez Orange : en Guinée Bissau entre 2008 et 2011, au Niger entre 2012 et 2017, en Guinée entre 2017 et 2018 et enfin au Mali de 2018 à 2022.

Le 1er juillet 2022 Brelotte BA a été nommé Directeur Général Adjoint d'Orange Middle East and Africa, qui compte 18 filiales et offre des services à plus de 149 millions de clients.