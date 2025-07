Ethiopie: Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires s'achève avec un appel mondial à une action accélérée

Addis-Abeba — Le deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) s'est conclu aujourd'hui à Addis-Abeba par un engagement renouvelé en faveur de la transformation des systèmes alimentaires pour un développement durable.

Organisé par le gouvernement éthiopien en partenariat avec l'Italie et les Nations Unies, ce sommet de trois jours a permis d'évaluer les initiatives nationales et mondiales depuis le premier Sommet des systèmes alimentaires en 2021.

Au cours de la session de trois jours, les participants ont souligné l'urgence d'accroître les investissements, de promouvoir des politiques inclusives et de renforcer les mécanismes de responsabilisation afin d'atteindre les ODD à l'horizon 2030.

Le sommet a été marqué par des séances plénières de haut niveau, des dialogues d'experts et des visites de terrain menées par des experts éthiopiens, mettant en avant les efforts de l'Éthiopie en matière d'agriculture climato-intelligente, de production de blé, de chaînes de valeur alimentaires et d'agro-industrie.

Dans son discours de clôture, le président éthiopien, Taye Atske Selassie, a déclaré que nous concluions ce sommet avec une aspiration reconnue et une détermination sans faille.

« Nous sommes venus ici pour faire le point et nous avançons avec un mandat d'action à un moment où les défis internationaux et la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et des ODD reculent de près de 20 % », a souligné le président Taye.

Toutefois, le président a ajouté : « Tout en célébrant ces progrès, nous devons nous poser les questions les plus difficiles et pourtant les plus pertinentes : comment pouvons-nous, à l'ère des technologies de pointe, accepter que plus de 2 milliards de personnes n'aient toujours pas les moyens de s'offrir une alimentation saine ?»

En outre, il a souligné que le système alimentaire est essentiel à la dignité, à la liberté et à la justice pour l'humanité.

La Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, a pour sa part souligné l'importance de l'inclusion, de l'innovation et de l'urgence pour accélérer les progrès.