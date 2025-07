Addis-Abeba — Un événement clé en marge du deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) à Addis-Abeba a souligné le rôle crucial des laboratoires de diagnostic vétérinaire dans la protection de la sécurité alimentaire mondiale contre les maladies animales transfrontières (MAT).

Les experts ont souligné que l'autonomisation de ces laboratoires grâce à des réseaux comme VETLAB est essentielle pour une réponse rapide aux épidémies.

Le panel de haut niveau, intitulé « Donner aux laboratoires les moyens de lutter contre les maladies animales transfrontières et d'assurer la sécurité alimentaire : rôle du réseau de laboratoires de diagnostic vétérinaire (réseau VETLAB) », a mis en lumière le soutien important apporté par le Centre mixte FAO/AIEA aux laboratoires vétérinaires, notamment en Afrique.

Les intervenants, dont le Dr Charles Bodjo de l'UA-PANVAC et le Dr Takele Abayneh de l'Institut vétérinaire national d'Éthiopie, ont démontré comment le réseau VETLAB a considérablement amélioré la capacité des laboratoires nationaux à diagnostiquer et à contrôler rapidement les maladies animales.

Parmi les exemples, on peut citer les avancées de l'Éthiopie et du Botswana en matière de tests de diagnostic accrédités et d'outils moléculaires, ainsi que l'efficacité de la surveillance transfrontalière en Côte d'Ivoire.

Les intervenants ont montré comment le réseau VETLAB a considérablement amélioré la capacité des laboratoires nationaux à diagnostiquer et à contrôler avec précision les maladies animales, permettant ainsi une réponse plus rapide aux épidémies.

Ils ont partagé des exemples concrets, tels que les avancées de l'Éthiopie et du Botswana en matière de tests de diagnostic accrédités et d'outils moléculaires, les progrès de la Tunisie en matière de séquençage du génome et l'efficacité des initiatives de surveillance transfrontalière en Côte d'Ivoire.

La discussion a renforcé le consensus selon lequel des laboratoires de diagnostic vétérinaire performants sont indispensables à la détection précoce et à la réponse efficace aux maladies animales transfrontalières, essentielles au maintien de populations animales en bonne santé.

Charles Bodjo a souligné : « Notre travail consiste également à harmoniser le contrôle qualité des vaccins sur l'ensemble du continent.

Nous utilisons donc le réseau VetLab pour diffuser les résultats des tests de contrôle qualité des vaccins. » « Nous devons continuer à soutenir le réseau VetLab et à créer une forte synergie entre les vaccins et les outils de diagnostic. Ce sont donc deux outils essentiels à la lutte contre les maladies », a-t-il ajouté.

Viskam Wijewardana, chef du Laboratoire de production et de santé animales de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) au Centre mixte FAO/AIEA, a souligné l'impact plus large du réseau.

Takele Abayneh a partagé l'expérience de l'Éthiopie en déclarant : « Ces deux laboratoires ont grandement bénéficié du renforcement de leurs capacités, notamment en matière de techniques de diagnostic moléculaire. »

Il a également souligné : « Même ces laboratoires ont la capacité de diagnostiquer la COVID-19. Pendant la pandémie de COVID-19, tous les laboratoires médicaux n'étaient pas en mesure de fournir les services de dépistage. »