Ile Maurice: Un forum-débat citoyen pour défendre le droit à la retraite à 60 ans

La décision du gouvernement de repousser progressivement l'âge d'éligibilité à la pension universelle de 60 à 65 ans continue de susciter une vive opposition dans les milieux syndicaux et associatifs. Pour marquer leur désaccord et sensibiliser la population aux enjeux de cette réforme, la Plateforme commune syndicale organise un forum-débat citoyen ce mercredi 30 juillet, de 13 heures à 16 heures, à la salle municipale de Belle-Rose, située face à l'usine Pepsi. L'événement, placé sous le thème «Pansyon vieyes bizin peye a 60 an», se veut un moment d'échange et de mobilisation autour de la défense du droit à une pension dès l'âge de 60 ans.

Le forum réunira un panel d'intervenants composé de juristes, syndicalistes, économistes et personnalités politiques. Les discussions porteront sur les implications économiques, sociales et juridiques de cette réforme, ainsi que sur son impact direct sur la vie des futurs retraités. La rencontre est ouverte au public : travailleurs, retraités, représentants syndicaux, étudiants ou simples citoyens intéressés par le sujet sont invités à venir écouter, poser des questions et partager leurs points de vue.

Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 28 juillet au siège de l'Artisans and General Workers Union à Grande-Rivière-Nord-Ouest, Clency Bibi, président de la General Workers Federation, a dénoncé la mesure gouvernementale, qu'il juge «précipitée». «Pour nous, la bataille continue.

Nous ne parlons pas seulement d'un chiffre dans un budget, mais du droit fondamental des Mauriciens à bénéficier d'une pension dès 60 ans. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités et de défendre l'intérêt de la population», a-t-il déclaré. Selon lui, cette réforme risque d'aggraver la précarité des personnes âgées et de priver de nombreux travailleurs, ayant cotisé toute leur vie, de plusieurs années de pension.

Pour les syndicats, ce report de l'âge de la pension ne peut pas être vu uniquement comme un ajustement budgétaire. Ils y voient une remise en cause des droits acquis et un recul social majeur dans un contexte où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Plusieurs intervenants rappellent que l'espérance de vie en bonne santé à Maurice ne garantit pas à tous la possibilité de travailler jusqu'à 65 ans, rendant la mesure encore plus contestable.

La Plateforme commune syndicale appelle la population à se mobiliser massivement ce mercredi 30 juillet à la salle municipale de Belle-Rose pour faire entendre sa voix. L'objectif est clair : maintenir la pression sur le gouvernement afin que la pension universelle reste accessible dès 60 ans.