Afrique Australe: SADC - Madagascar prend la tête du comité permanent des hauts fonctionnaires

À quelques jours de la réunion du conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), prévue le 12 août prochain dans la capitale, Madagascar a officiellement pris les rênes du comité permanent des hauts fonctionnaires de l'organisation régionale.

La cérémonie de passation de présidence s'est tenue en marge des réunions préparatoires à Antananarivo, hier 6 août, qui témoigne du transfert des responsabilités entre le Zimbabwe et Madagascar. L'ambassadeur Albert Ranganai Chimbindi, secrétaire général au ministère zimbabwéen des affaires étrangères et du commerce international, a solennellement transmis, au centre de conférence international d'Ivato, la présidence du comité à Eric Ratsimbazafy, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de Madagascar.

Dans son allocution, Albert Chimbindi a exprimé « sa profonde gratitude à tous les États membres de la SADC pour leur soutien indéfectible » durant la présidence zimbabwéenne. Il a mis en exergue la coopération régionale qui, selon lui, a permis d'avancer « les objectifs et aspirations communs de la région ». Il a salué également l'esprit de solidarité qui anime les États membres, soulignant les avancées significatives obtenues grâce à un effort collectif.

Stratégique

Eric Ratsimbazafy, quant à lui, a exprimé « sa sincère gratitude » à l'égard de son prédécesseur pour « son leadership visionnaire et son engagement inébranlable », qui ont, selon lui, marqué le mandat du Zimbabwe. Il s'est dit honoré d'endosser cette responsabilité à un moment aussi stratégique pour la région. Il a également salué les progrès réalisés sous la présidence sortante, notamment dans la mise en oeuvre du Plan stratégique indicatif régional de développement (RISDP) 2020-2030, un document-clé qui oriente les priorités économiques, sociales et politiques de la SADC pour la décennie en cours. « Ces réalisations ont jeté des bases solides pour la poursuite du programme d'intégration régionale », a-t-il affirmé, insistant sur la volonté de Madagascar de consolider les acquis et de promouvoir davantage la coopération intra-régionale, dans un contexte mondial toujours plus exigeant.

La présidence malgache du Comité intervient alors que la région se prépare à débattre des grandes orientations politiques et économiques de la SADC, avec pour toile de fond des défis persistants, tels que la promotion de la paix, le changement climatique, les tensions géopolitiques et la nécessité d'une relance économique post-pandémie. L'issue des discussions du conseil des ministres sera déterminante pour fixer les priorités régionales des mois à venir. Avec cette prise de fonction, Madagascar compte renforcer sa stature diplomatique au sein de la SADC et affirmer sa volonté de jouer un rôle moteur dans la construction d'une Afrique australe unie, stable et prospère.