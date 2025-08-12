Afrique Australe: Entrée en fonction Madagascar en tant que président du conseil des ministre de la SADC

document

Le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se réunit du 12 au 14 août 2025 à Antananarivo en République de Madagascar. À l'ordre du jour de ses assises figurent l'examen des principaux programmes et principales politiques et interventions destinés à accélérer l'intégration régionale, la consolidation de la paix et la sécurité et la promotion du développement économique inclusif.

Cette réunion constitue une étape préparatoire à la tenue de la 45e réunion du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, prévue le 17 août 2025 et durant laquelle les documents complets et les recommandations seront soumis pour examen et adoption.

Cette année, le thème du Sommet Promouvoir l'industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente orientera les travaux et les discussions du Conseil.

Le point fort de la réunion a été la passation de flambeau entre le président du Conseil des ministres de la SADC, l'honorable Professeur Amon Murwira, Ministre des relations internationales et du commerce de la République du Zimbabwe à l'honorable Dr. Rafaravavitafika Rasata, Ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar.

Dans son allocution de passation de pouvoir, l'honorable Professeur Murwira a souligné l'importance et la portée cruciale de l'intégration régionale et de l'accélération de la mise en oeuvre des instruments juridiques de la SADC.

« Un frein principal à la progression de l'intégration régionale est la lente mise en oeuvre des protocoles et des accords de la SADC. Ce retard n'est pas qu'une question de procédure : il touche au coeur même de notre vision commune d'une région unie, prospère et résiliente. Sans ratification dans les temps, notre capacité à établir un cadre solide fondé sur des règles en est considérablement affaiblie », a-t-il déclaré.

Le président sortant a également salué la volonté de l'honorable Dr Rafaravavitafika Rasata à assumer cette haute responsabilité, lui assurant le soutien indéfectible du Zimbabwe et appelant les autres États membres à faire preuve du même engagement.

Dans son allocution d'acceptation, l'honorable Dr Rafaravavitafika Rasata a exprimé sa reconnaissance envers l'ensemble des États membres de la SADC pour la confiance accordée à Madagascar, affirmant que le pays est prêt à assurer la présidence du Conseil tout au long de son mandat.

« La SADC représente un pilier essentiel de la coopération et de la solidarité régionales, sur lequel nous pouvons nous appuyer pour résoudre nos difficultés et saisir les possibilités qui s'offrent à nous », a-t-elle affirmé.

Elle a promis d'accorder une attention particulière à l'inclusion et à la valorisation des États insulaires dans le programme régional, soulignant que Madagascar, en tant que nation insulaire, mesure pleinement l'importance de reconnaître et de prendre en compte leurs réalités spécifiques.

« En conjuguant le potentiel maritime, économique, environnemental et culturel de nos îles avec les ressources, la puissance agricole et la capacité industrielle de nos États continentaux, nous pouvons bâtir la SADC autonome et compétitive à laquelle nous aspirons », a-t-elle déclaré.

Durant cette réunion de trois jours, le Conseil des ministres examinera les progressions réalisées dans la mise en oeuvre du Plan indicatif régional de développement stratégique (RISDP) 2020-2030 de la SADC, étudiera les rapports élaborés par les différentes institutions de la Communauté, et adoptera des décisions clés, destinées à appuyer les actions régionales prioritaires dans les domaines de l'industrialisation, du développement des infrastructures, de la sécurité alimentaire, de la transition énergétique, ainsi que de la paix et de la sécurité.

Les conclusions de cette réunion alimenteront directement les délibérations du 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, où les dirigeants traceront la voie vers une Afrique australe plus intégrée, résiliente et prospère.