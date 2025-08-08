Congo-Kinshasa: Le président Félix Tshisekedi remanie le gouvernement en y incluant deux opposants modérés

8 Août 2025
Radio France Internationale
Par Pascal Mulegwa

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis fin au suspens en dévoilant, dans la nuit du 7 au 8 août, la composition du nouveau gouvernement dirigé par la Première ministre Judith Suminwa. Cette nouvelle équipe, qu'il voulait remaniée, resserrée et ouverte à d'autres tendances, compte 53 membres, soit le même nombre que dans le précédent exécutif. La grande surprise de cette annonce est le retour d'Adolphe Muzito, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, nommé cette fois au poste de vice-Premier ministre en charge du Budget. Il retourne aux affaires après 13 ans d'absence.

En RDC, aucune figure majeure de la société civile ni de l'opposition radicale ne figure dans la nouvelle équipe gouvernementale remaniée par le président, Felix Tshisekedi.

En revanche, l'opposant Adolphe Muzito dont les prises de position présageaient d'un rapprochement avec le pouvoir a été nommé au ministère du Budget. Un portefeuille qu'il connaît bien pour l'avoir dirigé entre 2007 et 2008, avant d'accéder à la primature. Ancien inspecteur des finances, sa nomination conforte un profil technocratique assumé.

Autre nomination : celle de Floribert Anzuluni, ex-coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi et candidat malheureux à la présidentielle de 2023, qui prend le ministère de l'Intégration régionale. Guillaume Ngefa-Atondoko, ex-chef des droits de l'homme de l'ONU au Mali, expulsé en 2023, est, lui, nommé ministre de la Justice.

Le gouvernement accueille au ministère de la Jeunesse, Grâce Kutino, une jeune pasteure d'une Église de réveil, dans un exécutif marqué par quelques permutations, mais aussi de nombreuses reconductions.

Beaucoup sont maintenus à leur poste

Parmi les maintenus : Doudou Fwamba aux Finances, Thérèse Kayikwamba aux Affaires étrangères, Patrick Muyaya à la Communication, Julien Paluku au Commerce extérieur et tous les vice-Premiers ministres de l'ancien gouvernement.

Il s'agit de Jacquemain Shabani qui conserve l'Intérieur, Jean-Pierre Bemba reste aux Transports, tout comme les titulaires de La Défense Guy Kabongo et Jean-Pierre Lihau de la Fonction publique.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.