Le président Félix-Antoine Tshisekedi a dévoilé, ce vendredi 8 août, la nouvelle composition du gouvernement dirigé par Judith Suminwa. Si plusieurs ministres conservent leurs portefeuilles, des ajustements ont été opérés, et de nouveaux visages rejoignent l'exécutif.

Parmi les principales entrées : Adolphe Muzito prend les rênes du ministère du Budget, Floribert Anzuluni est nommé à l'Intégration régionale, Guillaume Ngefa hérite du portefeuille de la Justice, tandis que Marie Niangé Ndambo est chargée de l'Environnement.

Julie Mbuyi prend la tête du ministère du Portefeuille, Micheline Ombahe est désignée au Genre, Famille et Enfant, Grâce Emi Kutinho devient ministre de la Jeunesse, et Eliezer Ntambwe est nommé ministre délégué à la Défense et aux Anciens combattants.

La liste des membres du nouveau Gouvernement se présente de la manière suivante :

Vice-Premiers ministres :

Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières : Jacquemain Shabani,

Transports et Voies de communication : Jean-Pierre Bemba,

Défense nationale et anciens combattants : Guy Kabombo Mwadimvita,

Économie nationale : Daniel Mukoko Samba,

Budget : Adolphe Muzito,

Fonction publique, Modernisation de l'administration et Innovation : Jean-Pierre Lihau.

Ministres d'État

Plan et Coordination de l'aide au développement : Guylain Nyembo,

Affaires étrangères et coopération internationale : Thérèse Kayikwamba,

Agriculture et sécurité alimentaire : Muhindo Nzangi Butondo,

Industrie : Aimé Boji,

Affaires sociales et actions humanitaires : Ève Bazaiba,

Justice et Garde des sceaux : Guillaume Ngefa Atondoko Andali,

Hydrocarbures : Acacia Bandubola,

Éducation nationale et nouvelle citoyenneté : Raïssa Malu,

Formation professionnelle et métiers : Marc Ekila,

Urbanisme et Habitat : Alexis Gisaro,

Développement rural : Grégoire Mutshail Mutond,

Relations avec le Parlement : Guy Loando.

Ministres

Finances : Doudou Fwamba,

Santé publique, hygiène et prévention : Samuel-Roger Kamba,

Commerce extérieur : Julien Paluku,

Environnement et développement durable : Marie Niangé Ndambo,

Infrastructures et Travaux publics : John Banza Lunda,

Enseignement supérieur et universitaire, et Recherche scientifique : Marie-Thérèse Sombo Ayane Safi,

Emploi et Travail : Ferdinand Massamba Wa Massamba,

Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PTNTIC) : José Panda Kabangu,

Économie numérique : Augustin Kibasa Maliba,

Mines : Louis Kabamba Watum,

Ressources hydrauliques et Électricité : Aimé Molendo Sakombi,

Communication et Médias, Porte-parole du gouvernement : Patrick Muyaya,

Entrepreneuriat et Développement des PME : Justin Kalumba,

Aménagement du territoire : Jean-Lucien Busa,

Tourisme : Didier Manzenga,

Pêche et Élevage : Jean-Pierre Tshimanga Buana,

Culture et Arts : Yolande Elebe,

Droits humains : Samuel Mbemba,

Intégration régionale : Floribert Anzuluni,

Affaires foncières : Onège Nsele Mpimpa,

Sports et Loisirs : Didier Budimbu,

Portefeuille : Julie Mbuyi Shiku,

Genre, Famille et Enfant : Micheline Ombahe Kalama,

Jeunesse et Éveil patriotique : Grâce Emi Kutinho.

Ministres délégués

Affaires étrangères, Francophonie et Diaspora : Crispin Mbadu Panzu,

Environnement, Nouvelle économie durable et Climat : Arlette Bahati Tito,

Urbanisme, Politique de la ville : Angel Bangasa Yogo,

Affaires sociales, Personnes vivant avec handicap : Irène Esambo,

Défense, Anciens combattants : Eliezer Tambwe.

Vice-ministres

Budget : Élysée Bokumwana,

Intérieur : Eugénie Tshela Kamba,

Affaires étrangères : Noëlla Ayeganato,

Finances : Gracia Yamba Kazadi,

Éducation nationale : Théodore Kazadi Muyahila,

Affaires coutumières : Mwami Ndeze Katurebe Jean-Baptiste.